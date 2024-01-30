۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۵

هشدار مدیرعامل جی پی مورگان نسبت به بحران قریب الوقوع بدهی آمریکا

مدیر عامل بزرگ‌ترین بانک آمریکا اعلام کرد که این کشور در حال رفتن به سمت یک فاجعه است چرا که بدهی دولتی آمریکا روز به روز در حال بزرگ‌تر شدن است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی به نقل از فاکس نیوز، جیمی دیمون، مدیر عامل بانک جی پی مورگان آمریکا که بزرگ‌ترین بانک این کشور به شمار می‌رود، طی مصاحبه‌ای نسبت به فاجعه پیش روی آمریکا هشدار داد.

وی تأکید کرد که این کشور در حال رفتن به سمت یک فاجعه است چرا بدهی عمومی آن هر روز بزرگ‌تر می‌شود.

دیمون ادامه داد: دولت باید پیش از آنکه شرایط بحرانی شود اقدامات عاجلی انجام دهد.

این بانکدار آمریکایی تأکید کرد یک صخره پیش روی ماست و ما آن را می‌بینیم و تا برخورد با آن ۱۰ سال فاصله داریم. ما با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت در حال رفتن به سمت این صخره و برخورد با آن هستیم.

دیمون با تأیید سخنان پاول رایان، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، که گفت بود بحران بدهی قابل پیش بینی ترین بحران در تاریخ آمریکا است، بر لزوم اجرای اقدامات لازم برای کنترل بدهی فزاینده این کشور تأکید کرد.

برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، بدهی عمومی این کشور در دسامبر سال گذشته از ۳۴ میلیارد دلار عبور کرد. در حال حاضر هر خانوار ۳ نفره آمریکایی به طور متوسط ۱۰۲ هزار دلار بدهی دارد و فقط در سال ۲۰۲۳ بدهی عمومی آمریکا ۴ هزار میلیارد دلار افزایش داشته است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

