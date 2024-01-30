به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سعیدی در دیدار با ائمه جماعات منطقه پردیسان قم، با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب مساجد نظم پیدا کرده است، اظهار کرد: امام هر مسجد نقش مؤثری در نظم و مدیریت امور دارند و باید جابهجاییها از روی ضوابط و با نظر امامجمعه هر منطقه انجام شود.
وی با بیان اینکه قم نسبت به سایر استانها مظلوم واقع شده و توجه کمتری از نظر امکانات به آن شده است، گفت: باید نسبت به زیرساختهای فرهنگی از جمله ساخت و تجهیز مساجد بیشتر از گذشته به استان قم توجه شود و استاندار نیز در این زمینه آمادگی کامل را دارد.
وی با اشاره به اینکه قم عش آل محمد (ص) و حرم اهلبیت (ع) است و دشمن کینه زیادی نسبت به این شهر دارد افزود: خداوند حفظ و سلامت هیچ قومی را تضمین نکرده است و هر قومی اگر خودشان بخواهند حفظ و صیانت میشوند.
در ابتدای این دیدار حجتالاسلاموالمسلمین حامدی امامجمعه پردیسان قم با بیان اینکه پردیسان بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد گفت: یک ترکیب جمعیتی هدایت شده شامل کارمندان، فرهنگیان، طلاب، خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در پردیسان سکونت دارند؛ ولی فقط ۲۴ مسجد در این شهرک بنا شده است.
امامجمعه پردیسان قم با اشاره به اجرای طرح مسجد محوری در پردیسان اظهار کرد: در پردیسان یک شبکه با عنوان شورای عالی امامت با محوریت امامجمعه و ائمه جماعات شکل گرفته که بهصورت منظم هر ماه جلسه برگزار میکند و مسائل و نیازهای مردم را رصد و تعیین تکلیف میکند و این ارتباط تا درون مجتمعها ادامه پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی امامت دارای ۴ کمیسیون است، گفت: کمیسیون راهبینی مسائل و نیازها را در سه ساحت امامت و امت و مسجد رصد و پایش میکند، کمیسیون راهبردی جهتگیریها و سیاستگذاریها را انجام میدهد، کمیسیون راهبری تدابیر و اقداماتی که در محلهها منجر به عملیات میشود را پیگیری میکند و کمیسیون راه سنجی هم ملاکها و معیارها را تبیین و سنجش فعالیتها را دنبال میکند.
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