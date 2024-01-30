  1. استانها
  2. قم
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۰

امام‌جمعه قم:

زیرساخت‌های فرهنگی قم باید تقویت شود

زیرساخت‌های فرهنگی قم باید تقویت شود

قم- امام‌جمعه قم گفت: باید نسبت به زیرساخت‌های فرهنگی از جمله ساخت و تجهیز مساجد بیشتر از گذشته در استان قم توجه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سعیدی در دیدار با ائمه جماعات منطقه پردیسان قم، با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب مساجد نظم پیدا کرده است، اظهار کرد: امام هر مسجد نقش مؤثری در نظم و مدیریت امور دارند و باید جابه‌جایی‌ها از روی ضوابط و با نظر امام‌جمعه هر منطقه انجام شود.

وی با بیان اینکه قم نسبت به سایر استان‌ها مظلوم واقع شده و توجه کمتری از نظر امکانات به آن شده است، گفت: باید نسبت به زیرساخت‌های فرهنگی از جمله ساخت و تجهیز مساجد بیشتر از گذشته به استان قم توجه شود و استاندار نیز در این زمینه آمادگی کامل را دارد.

وی با اشاره به اینکه قم عش آل محمد (ص) و حرم اهل‌بیت (ع) است و دشمن کینه زیادی نسبت به این شهر دارد افزود: خداوند حفظ و سلامت هیچ قومی را تضمین نکرده است و هر قومی اگر خودشان بخواهند حفظ و صیانت می‌شوند.

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامدی امام‌جمعه پردیسان قم با بیان اینکه پردیسان بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد گفت: یک ترکیب جمعیتی هدایت شده شامل کارمندان، فرهنگیان، طلاب، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در پردیسان سکونت دارند؛ ولی فقط ۲۴ مسجد در این شهرک بنا شده است.

امام‌جمعه پردیسان قم با اشاره به اجرای طرح مسجد محوری در پردیسان اظهار کرد: در پردیسان یک شبکه با عنوان شورای عالی امامت با محوریت امام‌جمعه و ائمه جماعات شکل گرفته که به‌صورت منظم هر ماه جلسه برگزار می‌کند و مسائل و نیازهای مردم را رصد و تعیین تکلیف می‌کند و این ارتباط تا درون مجتمع‌ها ادامه پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه شورای عالی امامت دارای ۴ کمیسیون است، گفت: کمیسیون راه‌بینی مسائل و نیازها را در سه ساحت امامت و امت و مسجد رصد و پایش می‌کند، کمیسیون راهبردی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد، کمیسیون راهبری تدابیر و اقداماتی که در محله‌ها منجر به عملیات می‌شود را پیگیری می‌کند و کمیسیون راه سنجی هم ملاک‌ها و معیارها را تبیین و سنجش فعالیت‌ها را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6008737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها