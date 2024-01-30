کاهش ۵ درصدی نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبدالرزاقی اظهار کرد: در سال جاری از مرحله‌ای که تحویل واحدها شروع شد، مبلغ بازپرداخت اقساط حدود ۹ میلیون تومان با نرخ بهره ۲۳ درصد بود اما برای رعایت حال و شرایط متقاضیان این رقم کاهش جدی پیدا کرد.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن و شورای پول و اعتبار مبلغ اقساط وام و تسهیلات مسکن از ۹ میلیون تومان به ۷ میلیون تومان کاهش پیدا کرده و نرخ سود بانکی هم با کاهش ۵ درصدی به ۱۸ درصد رسیده است.

رئیس اداره نظارت بر اجرای طرح‌های ملی مسکن و بازآفرینی شهری قزوین بیان کرد: با توجه به مبلغ تسهیلاتی که به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص داده شده که در هر پروژه مبالغ متفاوتی است، مبلغ بازپرداخت هم متفاوت است و بازپرداخت ماهانه اقساط نهضت ملی مسکن از ۷ میلیون تومان شروع می‌شود که توسط بانک محاسبه می‌شود.

وی عنوان کرد: در خصوص پلکانی بودن بازپرداخت اقساط نیز بیان کرد: هنوز مصوبات و دستورالعمل اجرایی آن به استان ابلاغ نشده اما به‌محض اینکه این موضوع به استان ابلاغ شود مجموعه اداره کل راه و شهرسازی حتماً پیگیر خواهد شد که این موضوع در استان اتفاق بیفتد و متقاضیان نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند.