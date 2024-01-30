مشکلات زغالسنگ کرمان به زودی رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا پورابراهیمی در نشست مشترک با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل صندوق فولاد کشور، مدیر عامل شرکت صدر تأمین و نمایندگان کارگری شرکت زغالسنگ کرمان افزود: با واگذاری شرکت زغالسنگ، تحولی بزرگ در راستای حل مشکلات کارگری پرداخت بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای این شرکت و همچنین مکانیزه شدن کامل معادن شرکت زغالسنگ انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: شرکت زغالسنگ علی رغم همه تلاش‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته به دلیل عدم پشتیبانی و همکاری لازم صندوق فولاد شاهد وضعیت نامناسبی در شرکت زغال سنگ کرمان هستیم.

وی ادامه داد، بدهی مالیاتی سنگین این شرکت از یک سو، بدهی تأمین اجتماعی، مشکلات بیمه‌ای کارگران به دلیل بدهی سنگین تأمین اجتماعی و نیز بدهی به سایر مجموعه‌های تأمین کننده مواد و تأمین کننده تجهیزات شرکت و تأخیر در پرداخت‌های حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان، چالش اساسی ایجاد شده در شرکت مذکور می‌باشد که به همین دلیل نیز وضعیت تولید نیز تحت تأثیر قرار گرفته و به شدت کاهش یافته به نحوی که اگر این موضوع ادامه پیدا کند ظرف ۲ ماه آینده شرکت به تعطیلی قطعی می‌انجامد.

پورابراهیمی در ادامه مطرح کرد: چند ماه است که با استاندار محترم و مسؤلین صندوق صحبت کردیم که لازم است که دو اتفاق مهم تصمیم گیری شود اول اصلاح ساختار مالی بودجه‌ای و اداری شرکت زغالسنگ و دوم امکان تغییر مالکیتی آن از صندوق فولاد به صندوق تأمین اجتماعی.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت زغال با توجه به تغییرات قیمت جهانی تغییر نرخ ارز و حجم نیاز گسترده‌ای که هر روز بیشتر می‌شود به شدت سود آور است اما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم، عدم استفاده از فناوری‌های تولید و عدم مکانیزه کردن شرکت و عدم مکانیزه شدن تولید در شرکت ذغال سنگ شاهد وضعیت ی نامناسب در این شرکت هستیم. در حالی که شرکت‌های ذغال سنگ طبس و شرکت‌های مشابه از وضعیت خوبی در تولید و سودآوری برخوردارند.

پورابراهیمی گفت با توجه به تصمیمات اخیر وزیر محترم تعاون در استان درخواست ما تسریع در توافقات صورت گرفته و پیگیری‌های انجام شده توسط اینجانب، استاندار محترم، و سایر مسئولان استانی است.

در ادامه نمایندگان شوراهای کارگری شرکت زغالسنگ کرمان به تشریح وضعیت این شرکت پرداختند و بیان کردند به دلیل عدم پشتیبانی در تولید ما شاهد کاهش تدریجی در فعالیت‌های تولید شرکت شدیم در حالی که به وضعیت تولید ده هزار تن در ماه رسیدیم که نشان‌دهنده وضعیت بسیار نگران کننده شرکت می‌باشد.

پور ابراهیمی هم درخواست کرد که تصمیمات کوتاه مدت در این خصوص این موضوع اتخاذ شود تا موضوع مدیریت حواشی این شرکت بتواند به حداقل ممکن برسد.

براساس مصوبات جلسه امروز مقرر گردید، حداکثر تا هفته آینده ۱۰۰ میلیارد تومان از شرکت صدر تأمین در قالب پیش پرداخت به شرکت زغالسنگ کرمان واریز تا بخشی از تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اختصاص پیدا کند.

حداکثر تا یک هفته آینده تیم کارشناسی قیمت گذاری سهام شرکت زغالسنگ گزارش نهایی را ارائه می‌کند و در ۲۴ ساعت آینده مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی برای اجرایی شدن انتقال مذکور عملیاتی می‌شود و رسماً تا یک ماه آینده مدیریت کامل شرکت زغالسنگ به شرکت صدر تأمین و سازمان تأمین اجتماعی منتقل شود.