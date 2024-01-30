به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه با موضوع دهه مبارک به میزبانی سالن جلسات یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه اعتبار پروژه‌های عمرانی دهه مبارک فجر سال گذشته یک هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان و برای سال جاری دو هزار و ۵۴ میلیارد تومان بوده است، ابراز داشت: مقایسه این دو آمار رشد ۳۷ درصدی پروژه‌های افتتاحی را طی سال جاری نشان می‌دهد.

وی ضمن بیان اینکه در حوزه شروع عملیات اجرایی آمار کاهش دارد، افزود: علت این کاهش تلاش دولت بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه در حوزه مسکن به یمن اقدامات راهبری استاندار و تلاش دستگاه‌های مربوط استان دوم کشور هستیم، ابراز داشت: با توجه به آمار و ارقام به رتبه نخست در حال نزدیک شدن هستیم.

حمیدی ضمن بیان اینکه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبه عمرانی دور اول سفر رئیس جمهور به استان هزار میلیارد تومان بود، تصریح کرد: با تلاش خاص صورت گرفته هزار میلیارد تومان اضافه بر مصوبه تخصیص و دریافت اعتبار شد که این اعتبارات منجر به اتمام بخشی از پروژه‌های عمرانی سطح استان شده است.

وی ضمن بیان اینکه کوشیدیم تا تخصیص اعتبارات با محوریت بر سفر رئیس جمهور باشد، افزود: اعتبارات استانی که در کمیته برنامه‌ریزی به آن پرداخته می‌شود محوریت بر مصوبات سفر استانی استاندار سمنان است.