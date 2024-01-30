به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، چین به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ده‌ها نظامی این کشور در حمله پهپادی به پایگاه آنها در مرز اردن و سوریه واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به تهدید آمریکا درباره پاسخ به کشته شدن سه نظامی این کشور در اردن و متهم کردن گروه‌های عراقی مورد حمایت ایران به انجام این حمله، درباره آنچه «گردآب اقدامات تلافی‌جویانه» در واکنش به این تحول خواند، هشدار داد.

«وانگ ونبین» در این خصوص گفت: ما امیدواریم که همه طرف‌های درگیر آرامش خود را حفظ و خویشتن‌داری کنند تا در گردآب انتقام‌جویی قرار نگیرند و از تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه جلوگیری شود.

مقام‌های نظامی آمریکا یکشنبه گذشته اعلام کردند که سه نظامی این کشور در حمله شبانه پهپادی به یک پایگاه آمریکا در اردن کشته و ده‌ها پرسنل نظامی نیز زخمی شدند.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) هم در بیانیه‌ای تأیید کرد که در حمله یک فروند پهپاد به پایگاهی در شمال شرقی اردن، سه نظامی این کشور کشته و ده‌ها پرسنل نظامی این کشور زخمی شدند.