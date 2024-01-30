آمریکا پاسخ شدیدی درقبال حمله به مواضع نیروهای عراقی دریافت میکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «قاسم التمیمی» تحلیلگر سیاسی عراق تاکید کرد که عراقی‌ها دیگر فریب سناریوی بازگشت داعش به این کشور و بهانه آمریکایی‌ها برای استقرار در عراق را نمی‌خورند.

وی افزود: من اجرای مجدد سناریوی داعش به عنوان بهانه‌ای برای بازگشت آمریکا به عراق را بعید می دانم.

التمیمی تصریح کرد: نظامیان آمریکایی تحرکات و مانورهایی در پایگاه‌های خود در داخل عراق انجام می‌دهند که بیانگر باقی ماندن آنها در این کشور است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که دولت عزم جدی برای پایان دادن به حضور نظامیان خارجی در عراق دارد. این مساله با مصوبه پارلمان عراق مبنی بر بیرون راندن این نظامیان همخوانی دارد.

این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد: آمریکا همواره از زبان زور استفاده می‌کند و این روند نتایج عکس برای واشنگتن دارد. نتایجی که آمریکا توقع آن را نخواهد داشت.

وی گفت: هدف قرار دادن نیروهای امنیتی از سوی نظامیان آمریکایی با واکنش قدرتمندی رو به رو خواهد شد.

گفتنی است آمریکایی‌ها چندین نوبت مواضع نیروهای حشد شعبی را در داخل عراق به بهانه‌های مختلف هدف قرار داده اند.