به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «نیکلاس مادورو» رییسجمهور ونزوئلا بدون اشاره به جزییات اعلام کرد که بهزودی به روسیه سفر و از شهر سنپترزبورگ بازدید خواهد کرد.
وی در گفتوگویی تلویزیونی گفت: این شهر، زیباترین شهر است. ما بهزودی به سنپترزبورگ خواهیم رفت.»
او در این گفتوگو ضمن ادای احترام به مدافعان شهر لنینگراد (سنپترزبورگ)، هشتادمین سالگرد آزادی این شهر را از محاصره نیروهای فاشیستی آلمان به دولت و مردم این شهر تبریک گفت.
مادورو تاریخ دقیق سفر خود به روسیه را ذکر نکرد.
روابط ونزوئلا و روسیه در سالهای اخیر تقویت شده و رییسجمهور ونزوئلا نیز پیش از این از عملیات نظامی روسیه در اوکراین حمایت کرد.
پیش از این دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرده بود که زمان سفر مادورو به روسیه در حال توافق است. خسوس سالازار ولاسکز، سفیر ونزوئلا در روسیه نیز اعلام کرده که سفر رئیس جمهور مادورو به روسیه برای سال جاری برنامه ریزی شده است.
الکسی ژوراولف، از قانونگذاران روسیه اعلام کرد که روسیه باید در واکنش به برنامه های ادعایی واشنگتن برای انتقال سلاح های تاکتیکی خود به اروپا، تسلیحات هسته ای خود را در کشورهای دوست و نزدیک مرزهای آمریکا مانند کوبا، ونزوئلا، و نیکاراگوئه مستقر کند. ژوراولف معاون اول دبیر کمیته دفاعی پارلمان روسیه و رهبر حزب رودینا (سرزمین مادری) است.
این اظهارات قانونگذار روس پس از آن بیان میشود که روز شنبه رسانههای انگلیس اعلام کردند که دولت آمریکا به منظور مقابله با روسیه قصد دارد پس از ۱۵ سال برای نخستین بار تسلیحات هستهای خود را در خاک انگلیس مستقر کند.
