به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، الکسی ژوراولف، از قانون‌گذاران روسیه اعلام کرد که روسیه باید در واکنش به برنامه های ادعایی واشنگتن برای انتقال سلاح های تاکتیکی خود به اروپا، تسلیحات هسته ای خود را در کشورهای دوست و نزدیک مرزهای آمریکا مانند کوبا، ونزوئلا، و نیکاراگوئه مستقر کند.

ژوراولف معاون اول دبیر کمیته دفاعی پارلمان روسیه و رهبر حزب رودینا (سرزمین مادری) است.

این اظهارات قانون‌گذار روس پس از آن بیان می‌شود که روز شنبه رسانه‌های انگلیس اعلام کردند که دولت آمریکا به منظور مقابله با روسیه قصد دارد پس از ۱۵ سال برای نخستین بار تسلیحات هسته‌ای خود را در خاک انگلیس مستقر کند.

روز شنبه یک مقام وزارت دفاع آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری «اسپوتنیک» از پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره طرح آمریکا برای استقرار تسلیحات هسته‌ای در خاک ا نگلیس پس از ۱۵ سال خودداری کرد. این مقام وزارت دفاع آمریکا که اسپوتنیک به نام او اشاره‌ای نکرده دراین‌باره گفت: سیاست ایالات متحده تایید یا تکذیب وجود یا عدم وجود سلاح‌های هسته‌ای در هیچ مکان عمومی یا خاصی نیست. ایالات متحده به طور معمول تاسیسات نظامی خود را در کشورهای متحد نوسازی می‌کند.

رسانه‌های انگلیسی اخیراً با استناد به اسناد وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که دولت آمریکا «برای مقابله با تهدیدهای روزافزون روسیه» برای نخستین بار پس از ۱۵ سال در حال آماده‌سازی استقرار تسلیحات هسته‌ای در خاک انگلیس است.

آن گونه که روزنامه تلگراف انگلیس نوشته «ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی یک «مأموریت هسته‌ای» در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در لیکن‌هیت است؛ جایی که سلاح‌های هسته‌ای در طول جنگ سرد مستقر بودند و پنتاگون به منظور محافظت از پرسنل نظامی و تأسیسات اسکان جدید برای نیروهای فعال آمریکایی برای این پایگاه تجهیزات جدیدی از جمله زره‌های بالستیک را درخواست کرده است.

اکتبر گذشته، ولادیمیر یرماکوف، مدیر بخش عدم اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه، اعلام کرد که روسیه نشانه های زیادی را می بیند که ایالات متحده در حال بررسی بازگرداندن تسلیحات هسته ای به خاک انگلیس است.

هفته گذشته نیز «کریستوفر کاولی» فرمانده ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که نزدیک به ۹۰ هزار نیروی نظامی در بزرگترین رزمایش ناتو در دهه‌های اخیر با عنوان «مدافع ثابت‌قدم ۲۰۲۴» شرکت خوهند کرد. این رزمایش از این هفته آغاز شده و تا ماه «می» (بیش از سه ماه) ادامه خواهد داشت.

این ژنرال آمریکایی پنج‌شنبه گذشته و پس از نشست دو روزه رؤسای دفاع ملی به خبرنگاران در بروکسل گفت: «ائتلاف (ناتو) توانایی خود را برای تقویت منطقه یورو-آتلانتیک با حرکت نیروهای فراآتلانتیکی از آمریکای شمالی نشان خواهد داد».

وب‌سایت «بارونز» نیز به نقل از کریستوفر کاولی نوشت: این رزمایش چند ماهه به منظور آزمایش توانایی ناتو برای درگیری با دشمنانی مانند روسیه است. در این رزمایش یگان‌های نظامی ۳۱ عضو ناتو و همچنین نیروی نظامی سوئد هم حضور دارند که خواستار پیوستن به ناتو است. به نوشته بارنز این رزمایش متشکل از مجموعه‌ای از رزمایش‌های انفرادی کوچک‌تر، از آمریکای شمالی تا جناح شرقی ناتو، نزدیک به مرز روسیه خواهد بود و در آن ۵۰ کشتی نیروی دریایی، ۸۰ هواپیما و بیش از ۱۱۰۰ خودروی جنگی شرکت خواهند کرد.

این رزمایش - بزرگترین رزمایش ناتو از زمان رزمایش Reforger در سال ۱۹۸۸ در طول جنگ سرد - در حالی برگزار می‌شود که ناتو در مواجهه با جنگ روسیه علیه اوکراین، سیستم دفاعی خود را اصلاح می‌کند.