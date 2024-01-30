۲ شکارچی متخلف در مناطق حفاظت شده خاییز دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: با تلاش نیروها، کشف لاشه ۲ رأس بزغاله و یک قبضه سلاح غیر مجاز در منطقه حفاظت شده خائیز انجام شد.

جاودان خرد تصریح کرد: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه، حین پایش منطقه حفاظت شده خائیز متوجه صدای شلیک چندین گلوله در زیستگاه کل و بز شدند.

وی افزود: محیط بانان خائیز با انجام اقدامات پایشی لازم پس از چندین ساعت تلاش ۲ نفر متخلف را اعمال قانون کردند.

جاودان خرد تصریح کرد: از متخلفین لاشه ۲ رأس بزغاله و یک قبضه سلاح کلاشینکف غیر مجاز کشف و ضبط شد و متخلفین به همراه آلات جرم مکشوفه به مراجع قضائی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در مواجه با کسانی که به امانت نسل آتی و منابع ملی تعرض می‌کنند بدون اغماض برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.