به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به پاکستان با «جلیل عباس جیلانی» وزیر امور خارجه این کشور در اسلام آباد دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار امیر عبداللهیان با تشکر از استقبال گرم و میهمان نوازی وزیر امور خارجه پاکستان، بر مناسبات دوستانه فیمابین تاکید کرد و اظهار داشت: امروز در کشور زیبای شما هستیم تا یک پیام روشنی را به شما بدهیم این که دوستی و همکاری ما راهبردی و پایدار است و هیچ چیزی نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

وی افزود: اتفاق اخیر بین دو کشور فرصتی فراهم کرد که ایران و پاکستان با اهتمام بیشتر امنیت مرزهای ملی مشترک را به بحث بگذارند. ما امنیت پاکستان را امنیت خودمان می‌دانیم و یکی از نقاط درخشان تاریخ روابط دو کشور این است که ایران و پاکستان هیچگاه اختلافات مرزی نداشته‌اند.

وزیر امور خارجه ضمن تاکید بر ضرورت اجرایی کردن توافقات موجود بین دو کشور عنوان کرد: تروریسم وحدت سرزمینی و امنیت ملی پاکستان و ایران را هدف قرار داده است. هر دو ملت شهدای زیادی در راه مبارزه با تروریسم و امنیت ملی تقدیم نموده اند. لذا لازم است با اقدامات مشترک علیه تروریسم، مرزهای دو کشور به مرزهای صلح و امنیت، دوستی و تبادلات اقتصادی و تجاری تبدیل شود.

وزیر امور خارجه ایران در خصوص همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور، ایجاد کمیته عالی مشورت‌های سیاسی در سطح وزرای امور خارجه و برگزاری جلسات عالی مرزی در پایتخت‌های ایران و پاکستان را زمینه ساز ارتقا همکاریها در حوزه‌های سیاسی، نظامی و امنیتی دانست.

وی اضافه کرد: در راستای افزایش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور بایستی گشایش پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و پاکستان در رأس همکاری‌های بین دو کشور قرار گیرد.

وی همچنین افزایش همکاری‌های چندجانبه در حوزه‌های منطقه و بین المللی را خواستار شد.

پاکستان به هیچ وجه علاقه مند به ادامه تنش‌های موجود نیست

جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار ضمن تاکید بر پیوندهای فرهنگی و دینی فراوان بین دو کشور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دو کشور را اصل اساسی همکاری‌های دو کشور دانست.

وی ضمن ابراز تأسف از حادثه اخیر بین دو کشور افزود: پاکستان به هیچ وجه علاقه مند به ادامه تنش‌های موجود بین ایران و پاکستان نیست و اگر توافقنامه‌های مشترک بین دو کشور اجرایی شده بود، شاهد وضعیت موجود نبودیم. ایران و پاکستان نمی‌توانند دهه‌ها دوستی و برادری را کنار بگذارند؛ ما محکم پشت ایران ایستاده ایم و دیدگاه‌های مشترک در نشست‌های چند جانبه و موضوعات بین المللی داریم.

جیلانی در پایان دعوت مقامات ارشد پاکستان از رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران جهت سفر به پاکستان را ابلاغ کرد.