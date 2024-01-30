توزیع شیرخشک در جنوب غرب خوزستان متوقف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، زینب جوانمردی صبح امروز سه شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در آذرماه امسال ۱۲ میلیون ۶۰۰ قوطی شیرخشک در کشور توزیع شده که این عدد نسبت به بازه زمانی سال گذشته که پنج میلیون و ۵۰۰ قوطی توزیع شده بود، رشدی ۲.۵ برابری را نشان می‌دهد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان اضافه کرد: در جنوب غرب خوزستان در ۶ ماهه نخست سال قبل نیز ۲۳۵ هزار و ۲۰۰ قوطی شیر خشک توزیع شده بود که این مقدار امسال به ۲۴۱ هزار و ۷۱۳ قوطی رسید.

جوانمردی تصریح کرد: در ۶ ماهه دوم سال قبل در محدوده فعالیت دانشگاه علوم پزشکی آبادان تعداد توزیع شیرخشک ۳۲۴ هزار و ۸۰۰ قوطی بود که در ۴ ماهه دوم امسال ۲۹۳ هزار و ۶۱۲ قوطی توزیع شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: در این بین تعداد موالید صفر تا ۲ سال در جنوب غرب خوزستان در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۵ هزار و ۸۳۳ را نشان می‌دهد و این عدد امسال به بیش از ۴۵ هزار رسیده است.

جوانمردی با اشاره به اینکه تعداد شیر یارانه‌ای که در ماه در منطقه فعالیت ما به هر کودک صفر تا ۲ سال تعلق می‎‌گیرد تعداد ۱۰ قوطی است، اضافه کرد: اگر کودک به شیرخشک بیشتری نیاز داشت، می‌تواند سقف ۱۰ قوطی دیگر را به صورت غیریارانه‌ای دریافت کند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان عنوان کرد: کودکان ۲ تا ۶ سال این امکان را دارند ۱۰ قوطی غیریارانه‌ای و بزرگسال نیز یک قوطی غیریارانه‌ای در ماه دریافت کنند.

جوانمردی افزود: وقتی افراد شیرخشک را از داروخانه دریافت می‌کنند به شماره تماس اعلام‌شده از سوی آنها، پیامکی در خصوص قیمت یارانه‌ای و تعداد مجاز دریافت شیرخشک ارسال خواهد شد و نظارت معاونت غذا و دارو بر توزیع این کالا به صورت مستمر انجام می‌شود.

وی بیان کرد: از یکم تا هفتم بهمن ماه سال‌جاری ۱۳ هزار و ۲۱۷ عدد قوطی شیرخشک در جنوب غرب خوزستان توزیع شده است.

جوانمردی با تاکید بر اینکه توزیع شیرخشک در کشور و جنوب غرب خوزستان متوقف نشده است، گفت: تولید و توزیع این محصول در کشور به صورت مستمر در حال انجام است و مردم تلاشی برای ذخیره‌سازی نداشته و در این مورد نگران نباشند.