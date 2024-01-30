حجت‌الاسلام «حسین ابراهیمی» عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های این تشکل برای انتخابات خبرگان رهبری در حوزه تهران اظهار کرد: جامعه روحانیت مبارز به همراه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قطعاً برای ارایه لیست مشترک برای انتخابات خبرگان رهبری در تهران، به تفاهم خواهند رسید. وی افزود: در سایر استان‌ها هم این روند ادامه خواهد داشت.

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به لزوم وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس گفت: برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ان‌شاءالله اصولگرایان به وحدت می‌رسند چراکه وجود تفرقه چیزی جز ضرر و زیان نخواهد داشت. ابراهیمی گفت: احساس مسؤولیت شرعی و دینی و حفظ نظام، از اولویت‌های ما است.

اصولگرایان و اصلاح‌طلبان باید به فکر «حفظ اقتدار نظام و کشور» باشند

ابراهیمی با تاکید بر اینکه با وحدت به نتایج مورد نظر خواهیم رسید، گفت: باید تلاش کرد تا مردم پای صندوق‌های رأی بیایند. اگر سهم‌خواهی مطرح شود، نتیجه‌ای برای هیچ یک از جریانات نخواهد داشت.

عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان باید به فکر «حفظ اقتدار نظام و کشور» باشند؛ کشور در حال رشد است لذا همه باید کمک کنند؛ الان وقت اختلاف نیست.