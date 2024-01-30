۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۶

ابراهیمی در گفت‌وگو با مهر:

باید تلاش کرد تا مردم پای صندوق‌های رأی بیایند

عضو جامعه روحانیت مبارز از لیست مشترک جامعه روحانیت و جامعه مدرسین(جامعتین) برای انتخابات خبرگان در حوزه تهران خبر داد.

حجت‌الاسلام «حسین ابراهیمی» عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های این تشکل برای انتخابات خبرگان رهبری در حوزه تهران اظهار کرد: جامعه روحانیت مبارز به همراه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قطعاً برای ارایه لیست مشترک برای انتخابات خبرگان رهبری در تهران، به تفاهم خواهند رسید. وی افزود: در سایر استان‌ها هم این روند ادامه خواهد داشت.

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به لزوم وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس گفت: برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ان‌شاءالله اصولگرایان به وحدت می‌رسند چراکه وجود تفرقه چیزی جز ضرر و زیان نخواهد داشت. ابراهیمی گفت: احساس مسؤولیت شرعی و دینی و حفظ نظام، از اولویت‌های ما است.

اصولگرایان و اصلاح‌طلبان باید به فکر «حفظ اقتدار نظام و کشور» باشند

ابراهیمی با تاکید بر اینکه با وحدت به نتایج مورد نظر خواهیم رسید، گفت: باید تلاش کرد تا مردم پای صندوق‌های رأی بیایند. اگر سهم‌خواهی مطرح شود، نتیجه‌ای برای هیچ یک از جریانات نخواهد داشت.

عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان باید به فکر «حفظ اقتدار نظام و کشور» باشند؛ کشور در حال رشد است لذا همه باید کمک کنند؛ الان وقت اختلاف نیست.

نفیسه عبدالهی

    • مهدی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      چه جوری
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
    • ب م IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      مجلسی که هر قانونی نوشته عملیاتی نشده کسی هم پاسخگو نیست وام اجازه مسکن ازدواج فرزندان سوم و چهارم واردات خودرو نو و دسته دوم وووووو قانونی که اجرای نشود نوشته نشود بهتر است مردم فقط سرکار میزارند

