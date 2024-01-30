افتتاح ۶۷ پروژه آب و فاضلاب به ارزش ۶۸ هزار میلیارد در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور، هاشم امینی با بیان اینکه دولت سیزدهم فصل جدیدی از خدمات‌رسانی در حوزه آبرسانی پس از انقلاب را گشوده است، افزود: استان هرمزگان به دلیل مسائل اقلیمی، شرایط شکننده‌تری در منابع آبی دارد و برای تأمین نیاز آبی آن باید پروژه‌های متعددی تعریف و مورد بهره‌برداری قرار گیرد که خوشبختانه با نگاه متفاوت دولت سیزدهم شاهد به ثمر نشستن طرح‌های تأثیرگذار آبرسانی هستیم.

وی در تشریح جزئیات افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های آب و فاضلاب در سفر آتی رئیس جمهوری گفت: در این سفر ۶۷ پروژه در بخش آب و فاضلاب افتتاح و یک پروژه نیز کلنگ‌زنی خواهد شد.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور ادامه داد: برای اجرای این پروژه‌ها ۶۸ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.

امینی به جمعیت بهره‌مند شده از افتتاح ۶۷ پروژه سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: با افتتاح پروژه‌های آبرسانی جمعیتی بالغ بر ۳۳۰ هزار نفر در ۱۵۷ روستا و ۶ شهر از خدمات صنعت آب و فاضلاب بهره‌مند می‌شوند.

به گفته امینی با سیاست وزارت نیرو در زمینه استفاده از آب دریا و بهره‌برداری از سامانه‌های آب‌شیرین‌کن، تحول اثربخشی در تأمین آب شرب شهرهای ساحلی استان‌های جنوب کشور و به‌ویژه جزیره قشم رخ داده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به تشریح برخی خدمات ارائه‌شده در این پروژه‌ها پرداخت و عنوان کرد: بهره‌برداری از ۵ سایت تأسیسات نمک‌زدایی و توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها در سطح استان به میزان ۱۴۵۰۰ متر مکعب در شبانه‌روز، بهره‌برداری از مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر میناب و تصفیه‌خانه و شبکه فاضلاب روستای خمینی‌شهر بشاگرد و بهره‌برداری از ۶ پروژه توسعه و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب بندرعباس بخشی از خدمات انجام. شده در این پروژه‌هاست که در آستانه دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.