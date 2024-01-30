ذخیره بیش از ۲ هزار تن شکر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان یگانگی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: امسال به جهت تسهیل امور مراکز خرید تضمینی گندم در استان افزایش یافت.

وی افزود: سال قبل ۲۶ هزار تن و سال زراعی گذشته ۴۷ هزار تن گندم از کشاورزان چهارمحال و بختیاری خریداری شد، همچنین برای اولین بار در استان ۱۵۷ تن کلزا و ۶ تن دانه روغنی سویا خریداری شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجرای طرح قراردادی گندم باعث رشد خرید تضمینی گندم در استان شد، ادامه داد: امسال بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت قراردادی تعلق گرفته است.

یگانگی عنوان کرد: به ازای هر تن خرید گندم، ۱۵۰ هزار تومان بابت هزینه حمل و نقل و ۸۰ درصد هزینه بیمه محصولات به کشاورزان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۱۰۰ قرارداد خرید تضمینی گندم بین کشاورزان و اداره کل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری منعقد شده است، خاطرنشان کرد: هدف‌مندسازی توزیع آرد بین نانوایی‌های استان با راه‌اندازی سامانه نانی‌نو به خوبی مدیریت شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: بر اساس تراکنش سامانه نانی‌نو، سهمیه آرد بین نانوایی‌ها توزیع می‌شود.

یگانگی به ذخیره کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری اشاره و بیان کرد: کل ذخیره شکر این استان برابر با ۲ هزار و ۶۰۰ تن است که یک هزار و ۶۰۰ تن آن در کارخانه قند و ۹۸۰ تن دیگر آن در اداره کل غله و خدمات بازرگانی این استان ذخیره شده است.

وی تاکید کرد: همچنین ۲ هزار تن برنج شامل هندی، پاکستانی و تایلندی و ۳۴ هزار تن گندم، موجودی این دو کالای اساسی در چهارمحال و بختیاری است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان هستیم بنابراین برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تأمین کالای اساسی در استان انجام گرفته است.

یگانگی با اشاره به اینکه نهضت نان کامل در کشور در حال شکل‌گیری است، یادآور شد: بر اساس این نهضت به دنبال افزایش غنای آرد هستیم، از همین رو میزان سبوس‌گیری از آرد به زیر ۷۰ درصد می‌رسد که طبیعتاً باعث می‌شود رنگ آرد تیره‌تر شود.

وی افزود: ذائقه مردم باید از نان و آرد سفید به آرد و نان با غنای بیشتر و تیره‌تر بازگردد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یک واحد تولید آرد و یک نانوایی در استان به صورت آزمایشی در حال کار در خصوص نهضت آرد و نان کامل هستند.