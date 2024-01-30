به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی قبل از ظهر سهشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دههفجر در استان زنجان با اشاره به اینکه مساجد نقش پررنگی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرده است، افزود: بدون شک جرقههای انقلاب اسلامی از مساجد زده شده و به عینه حضور انقلابیون را در مساجد شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه یکی از برنامههای این کمیته در بزرگداشت دهه مبارک فجر، میزبانی مساجد از جشنهای انقلاب است، اظهار کرد: اولویت برگزاری برنامههای دهه فجر امسال، مردمی بودن برنامهها است.
این مسؤول با یادآوری اینکه ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد به عنوان مسؤول کمیته مساجد ستاد بزرگداشت دهه فجر معرفی شده است، خاطرنشان کرد: این کمیته اقدام به تولید محتوا در موضوعات بیانیه دوم انقلاب، مطالبهگری، آذینبندی ادارات و مساجد، تاکید بر شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در میادین، برنامهها و مساجد خواهد کرد.
رئیس کمیته مساجد ستاد بزرگداشت دهه فجر در استان زنجان با اشاره به اینکه آذینبندی مساجد و برگزاری جشنهای انقلاب با محوریت کانونهای مساجد همانند سنوات گذشته در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: دایر کردن غرفه در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن با مشارکت ستاد هماهنگی کانونهای مساجد، از جمله فعالیتهایی است که به مناسبت ایامالله دههفجر به همت ستاد هماهنگی کانونهای مساجد در استان زنجان اجرا میشود.
اسلامی در خصوص دیگر برنامههای این ستاد در ایام دهه مبارک فجر، عنوان کرد: تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و انقلاب از طریق صدور و چاپ بیانیه، اجرای میدانی سرودهای تولیدی کانونهای فرهنگی هنری مساجد، نورافشانی در مساجد، ایجاد فضای پرسش و پاسخ با حضور مسؤولان و سخنرانان در پروسه زمانی ۱۲ تا ۲۲ بهمنماه، از جمله این برنامهها خواهد بود.
وی تصریح کرد: علاوه بر این شاهد برگزاری برنامههایی چون گلبانگ اللهاکبر و نورافشانی در شب ۲۲ بهمن، برگزاری نشستهای تبیینی در مساجد، حضور دانشآموزان در جشنهای انقلاب مساجد، برگزاری پویش خاطرات مسجدی انقلاب، قدردانی از انقلابیون مبارز در قید حیات و … خواهیم بود.
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