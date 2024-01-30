مقام صهیونیست: مردم غزه اگر از غذا محروم شوند، کوچ خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «دانیلا وایس» رئیس گروه صهیونیستی موسوم به «جنبش شهرک سازی در اسراییل» Nahala گفت: اگر ساکنان نوار غزه را از غذا محروم کنیم، آنجا را ترک خواهند کرد و جهان آنها را خواهد پذیرفت.

دانیلا وایس که در نشست حزب راست افراطی «قدرت یهود» به ریاست «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی درباره احیای مجدد طرح شهرک‌سازی در نوار غزه سخنرانی می‌کرد، در پاسخ به سؤالی درباره حمله هفتم اکتبر گفت: ما به آنها غذا نمی‌دهیم. ما به عرب‌ها چیزی نمی‌دهیم و آنها باید بروند. جهان آنها را خواهد پذیرفت.

وایس که مدتی شهردار شهرک صهیونیستی «کدومیم» در کرانه باختری هم بوده است، در سخنانی که نشان از خوی وحشی‌گری او دارد، گفت: فلسطینی‌ها به دلیل محاصره مجبور به ترک غزه خواهند شد. این امر راه را برای بازسازی شهرک‌های اسراییل در غزه هموار می‌کند.

وی ادامه داد: غزه، دروازه جنوبی اسراییل، باز خواهد شد و مردم غزه به تمام نقاط جهان کوچ خواهند کرد.

این مقام صهیونیست همچنین در مصاحبه‌ای در حاشیه این نشست گفت: هیچ عربی در نوار غزه نخواهد بود. آنها به ترکیه، اسکاتلند، انگلیس خواهند رفت. من نمی‌خواهم آنها را بکشم بلکه می‌خواهم آنها آنجا را ترک کنند. ما از روش‌های مختلفی استفاده خواهیم کرد و یکی از آنها این است که اجازه ندهیم هیچ کمک بشردوستانه‌ای به دست آنها برسد.

گفتنی است که این نشست به علت رقص و آواز شرکت کنندگان در حالی که تعدادی از اسراییلی‌ها هنوز در نوار غزه اسیر هستند و نیز کشته و زخمی شدن روزانه سربازان صهیونیست در جنگ جاری در نوار غزه، انتقاداتی را در داخل اسراییل برانگیخت.

بنی گانتز، از اعضای کابینه جنگی رژیم صهیونیستی در واکنش به این نشست گفت: شرکت وزرا و اعضای ائتلاف حاکم در این نشست به مشروعیت ما در جهان و تلاش‌ها برای یافتن چارچوبی برای بازگشت گروگان‌ها لطمه زد.