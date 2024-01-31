رفع نیاز کشور به واردات ۲ واکسن انسانی از تابستان ۱۴۰۳

محمد امین قبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، مأموریت این شرکت دانش بنیان را تولید داروهای نوترکیب از طریق فناوری‌های پیشرفته زیستی و انتقال دانش فنی تولید، افزایش کیفیت و در دسترس قرار دادن داروهای نوترکیب در جهت بهبود وضعیت سلامت جامعه عنوان کرد و اظهار کرد: این شرکت، با هدف توسعه واکسن‌های مورد نیاز کشور فعالیت خود را از آذر ۱۳۹۷ آغاز کرده است. این شرکت با هدف ارتقا سلامت جامعه، اقدام به تولید واکسن‌های انسانی کرده و در این راستا با توجه به اولویت‌های کشوری اقدام به توسعه ۴ واکسن آنفلوآنزا فصلی، روتاویروس (اسهال خونی کودکان)، HPV (سرطان دهانه رحم) و پنوموکوک (ذات الریه) کرده است.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه متخصصان این شرکت برای نخستین بار در کشور به دانش فنی ساخت واکسن پنوموکوک و روتاویروس دست پیدا کرده اند، اظهار کرد: قبل از این، واکسن روتاویروس به این علت که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها آن را به ما نمی‌فروختند، در کشور وارد نمی‌شد و واکسن پنوموکوک نیز بسیار محدود و سالیانه حدود ۸۰ هزار دوز وارد می‌شد در حالی که سالیانه نیاز کشور حدود ۵ میلیون است.

این فعال فناور ضمن بیان اینکه پنوموکوک باکتری است که می‌تواند ذات الریه، مننژیت و برخی عفونت‌های دیگر ایجاد کند، گفت: واکسن پنوموکوک برای نوزادان، بدن کودک را تحریک به تولید آنتی بادی بر علیه باکتری پنوموکوک می‌کند. این آنتی بادی، از کودک در برابر بیماری و آلودگی با باکتری پنوموکوک حفاظت می‌کند. روتاویروس نیز یکی از ویروس‌هایی است که باعث بیماری سیستم گوارشی می‌شود و شایع‌ترین علامت آن نیز اسهال، تب و استفراغ است.

قبادی ضمن اعلام اینکه کل نیاز کشور به این دو واکسن تأمین خواهد شد، گفت: در حال حاضر این دو واکسن در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارد و پس از آن وارد فاز تولید انبوه خواهد شد و از هر کدام از این واکسن‌ها ۵ میلیون دوز تولید می‌شود.

وی ادامه داد: اگر قرار بود به جای تولید داخل، این دو واکسن را برای تأمین کل نیاز کشور وارد کنیم به اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و یا ۵۰ میلیون دلار نیاز بود. این دو واکسن داروخانه‌ای نیست و قرار است وارد برنامه ملی واکسیناسیون و در مراکز بهداشت به همه نوزادان تزریق شود.

این مدیر دانش بنیان با اشاره به اینکه از یکم تیرماه ۱۴۰۳ نوزادان تازه متولد شده با واکسن ایرانی روتاویروس واکسینه خواهند شد، خاطرنشان کرد: همچنین متولدین مهرماه ۱۴۰۳ به بعد نیز با واکسن ایرانی پنوموکوک واکسینه می‌شوند.

قبادی درباره قیمت این واکسن در مقایسه با نمونه خارجی آن گفت: در حال حاضر سازمان و غذا و دارو قیمتی به ما اعلام نکرده است ولی فکر می‌کنم قیمت این دو واکسن ۶۰ درصد نمونه خارجی آن است و در واقع علاوه بر صرفه جویی ارزی، در این بخش باز هم ۴۰ درصد صرفه جویی داشته ایم.

این فعال فناور همچنین توضیحاتی درباره تولید واکسن سرطان دهانه رحم ارائه داد و گفت: واکسن سرطان دهانه رحم اولین محصول این شرکت بود که در سال ۱۳۹۹ وارد بازار دارویی کشور شد. با تولید این محصول، ایران سومین کشوری است که به دانش فنی این واکسن دست پیدا کرده است. در دنیا ۵ تولید کننده واکسن سرطان دهانه رحم وجود دارد و شرکت نیواد فارمد سلامت تنها تولید کننده این واکسن در کشور است.

قبادی با اشاره به اینکه پاپیلوگارد یک واکسن نوترکیب برای ایجاد محافظت کامل در برابر سویه های ۱۶ و ۱۸ ویروس پاپیلومای انسانی است، گفت: این ویروس عامل حدود ۷۰ درصد سرطان‌های وابسته به HPV است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این نوع واکسن به کشورهای دیگر صادر می‌شود، گفت: خیر هنوز صادرات نداریم چرا که در حال تکمیل مستندات لازم برای سازمان جهانی بهداشت به منظور اخذ مجوز صادرات هستیم. ظرفیت تولید ما برای واکسن سرطان دهانه رحم ۱۰ میلیون دوز است. با توجه به اینکه فقط فروش داروخانه‌ای داریم فعلاً سالیانه یک میلیون دوز تولید داریم. این واکسن سه دوزی بوده و قیمت برای مصرف کننده ۹۵۰ هزار تومان است.