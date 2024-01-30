مدارک جراح قبل از انجام عمل زیبایی استعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شیرانی، روز سه شنبه در حاشیه افتتاح بیست و یکمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت که در هتل المپیک برگزار شد، گفت: از مردم میخواهیم قبل از انجام جراحی فک و صورت در مورد پزشک مربوطه از طریق مراجعه به سایت سازمان نظام پزشکی و انجمن تحقیق کرده و اطلاعات پزشکی جراح را استعلام کنند زیرا این روزها عوارض متعددی از انجام اعمال جراحی توسط افراد غیرحرفه ای مشاهده میشود که به بیمار آسیبهای جسمی و روانی وارد میکند.
وی با بیان اینکه رشته جراحی فک و صورت از نظر پیشرفت علمی در ایران برابر با سایر کشورها است، افزود: اقدامات گسترده دیجیتال در حوزه درمان و جراحی دهان، فک و صورت باعث شده در دو سال اخیر میزان خطاهای پزشکی و جراحی در کشور کاهش یابد و این تکنولوژی در حوزه ایمپلنتها نیز کمک کننده است.
شیرانی ادامه داد: همچنین اکنون تصویرسازیها و صنعت دیجیتال وارد حوزه پزشکی شده که بخشی از آن در جراحی دهان، فک و صورت کاربرد دارد به طوری که آنالیز اولیه بیمار، تشخیص درمان و ارزیابی و انجام اقدامات درمانی به صورت مجازی انجام میشود و میتوان آن را روی بیمار در اتاق عمل پیاده کرد این اقدام دقت کار را بسیار افزایش داده و نتیجه درمان را ملموستر کرده و بیمار رضایت بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه پزشکان ما توانایی بسیاری از نظر آموزش و تجربه دارند و در کشور هم از نظر سیستم آموزشی مبتنی بر یک سیستم صحیح هستیم و پزشکان مجرب داریم، تاکید کرد: پیشرفت ایران در جراحی فک و صورت باعث شده که افراد خارجی و ایرانیان مقیم سایر کشورها برای درمان به پزشکان مجرب کشور مراجعه کنند و ما کمبودی از لحاظ تجهیزات و اقدامات درمانی در این زمینه نداریم.
به گفته شیرانی، در حوزه اعمال جراحی فک و صورت در خاورمیانه پیشرو هستیم و نسبت به تمام کشورهای اطراف در رده بالاتری قرار داریم، در بخش توریسم درمانی بسیار خوب عمل کردهایم، در زمینه ایمپلنت، جراحی تصحیح ناهنجاریهای فک، صورت و درمان بیماران مبتلا به سرطان توریست درمانی خوبی داریم و بیمارانی از کشورهایی مانند عراق، پاکستان و کویت برای دریافت این خدمات به ایران می آیند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیست و یکمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت بر محور اخلاق در سلامت تا ۱۳ بهمن ادامه دارد، افزود: حدود ۳۵ تا ۴۰ مقاله در این کنگره به صورت سخنرانی ارائه میشود و در حاشیه آن کارگاههای آموزشی نیز برای دندانپزشکان، جراحان عمومی، گوش و حلق و بینی و…، برگزار میشود.
شیرانی با بیان اینکه مباحث استفاده از تکنولوژی دیجیتال در حوزه جراحی ارتودنسی و ایمپلنت در کنگره در دو پنل مجزا مورد توجه قرار میگیرد، گفت: به عنوان مثال یکی از کارگاهها در زمینه شناساندن رشته فک و صورت به دندانپزشکان عمومی و دانشجویان بوده و کارگاههایی هم در حوزه نحوه شرکت در امتحانات بورد برای افراد متخصص جهت آمادهسازی آنها برگزار میشود.
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