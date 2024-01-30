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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۳

شیرانی تاکید کرد؛

مدارک جراح قبل از انجام عمل زیبایی استعلام شود

مدارک جراح قبل از انجام عمل زیبایی استعلام شود

رئیس انجمن جراحان فک و صورت ایران، بر استعلام مدارک جراح از طریق سازمان نظام پزشکی، قبل از انجام عمل زیبایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شیرانی، روز سه شنبه در حاشیه افتتاح بیست و یکمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت که در هتل المپیک برگزار شد، گفت: از مردم می‌خواهیم قبل از انجام جراحی فک و صورت در مورد پزشک مربوطه از طریق مراجعه به سایت سازمان نظام پزشکی و انجمن تحقیق کرده و اطلاعات پزشکی جراح را استعلام کنند زیرا این روزها عوارض متعددی از انجام اعمال جراحی توسط افراد غیرحرفه ای مشاهده می‌شود که به بیمار آسیب‌های جسمی و روانی وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه رشته جراحی فک و صورت از نظر پیشرفت علمی در ایران برابر با سایر کشورها است، افزود: اقدامات گسترده دیجیتال در حوزه درمان و جراحی دهان، فک و صورت باعث شده در دو سال اخیر میزان خطاهای پزشکی و جراحی در کشور کاهش یابد و این تکنولوژی در حوزه ایمپلنت‌ها نیز کمک کننده است.

شیرانی ادامه داد: همچنین اکنون تصویرسازی‌ها و صنعت دیجیتال وارد حوزه پزشکی شده که بخشی از آن در جراحی دهان، فک و صورت کاربرد دارد به طوری که آنالیز اولیه بیمار، تشخیص درمان و ارزیابی و انجام اقدامات درمانی به صورت مجازی انجام می‌شود و می‌توان آن را روی بیمار در اتاق عمل پیاده کرد این اقدام دقت کار را بسیار افزایش داده و نتیجه درمان را ملموس‌تر کرده و بیمار رضایت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه پزشکان ما توانایی بسیاری از نظر آموزش و تجربه دارند و در کشور هم از نظر سیستم آموزشی مبتنی بر یک سیستم صحیح هستیم و پزشکان مجرب داریم، تاکید کرد: پیشرفت ایران در جراحی فک و صورت باعث شده که افراد خارجی و ایرانیان مقیم سایر کشورها برای درمان به پزشکان مجرب کشور مراجعه کنند و ما کمبودی از لحاظ تجهیزات و اقدامات درمانی در این زمینه نداریم.

به گفته شیرانی، در حوزه اعمال جراحی فک و صورت در خاورمیانه پیشرو هستیم و نسبت به تمام کشورهای اطراف در رده بالاتری قرار داریم، در بخش توریسم درمانی بسیار خوب عمل کرده‌ایم، در زمینه ایمپلنت، جراحی تصحیح ناهنجاری‌های فک، صورت و درمان بیماران مبتلا به سرطان توریست درمانی خوبی داریم و بیمارانی از کشورهایی مانند عراق، پاکستان و کویت برای دریافت این خدمات به ایران می آیند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیست و یکمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت بر محور اخلاق در سلامت تا ۱۳ بهمن ادامه دارد، افزود: حدود ۳۵ تا ۴۰ مقاله در این کنگره به صورت سخنرانی ارائه می‌شود و در حاشیه آن کارگاه‌های آموزشی نیز برای دندانپزشکان، جراحان عمومی، گوش و حلق و بینی و…، برگزار می‌شود.

شیرانی با بیان اینکه مباحث استفاده از تکنولوژی دیجیتال در حوزه جراحی ارتودنسی و ایمپلنت در کنگره در دو پنل مجزا مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: به عنوان مثال یکی از کارگاه‌ها در زمینه شناساندن رشته فک و صورت به دندانپزشکان عمومی و دانشجویان بوده و کارگاه‌هایی هم در حوزه نحوه شرکت در امتحانات بورد برای افراد متخصص جهت آماده‌سازی آنها برگزار می‌شود.

کد مطلب 6009132
حبیب احسنی پور

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