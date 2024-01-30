به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ربیعی صبح سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی به مناسبت دهه فجر ۲۶ افتتاحیه خواهد داشت که ۲۲ تای از این افتتاحیه ها چمن مصنوعی، سه افتتاحیه سالن ورزشی و یک مورد استخر است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: مجموع اعتبار برای این پروژه ها ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که ۵۱ میلیارد تومان آن توسط ورزش و جوانان و مابقی توسط خیرین و نهادهایی چون بنیاد علوی و … تأمین شده است.

ربیعی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون افتتاح و بهره برداری از ۸۰ باب زمین چمن مصنوعی در خراسان جنوبی در مساحت ۱۳۰ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۹۱ میلیارد تومان را داشته ایم که قابل توجه است.

وی ادامه داد: تلاش ما بر این است که تا پایان دولت سیزدهم نیز تعداد ۱۷ باب سالن ورزشی از جمله سالن ورزشی روستای دهک، سالن ورزشی روستای لانو، سالن ورزشی روستای چاهدراز، سالن ورزشی روستای تلخاب طبس، سالن ورزشی شهر فردوس، سالن ورزشی تبیس قاین، سالن ورزشی کشتی قاین، سالن ورزشی سقف کوتاه طبس، زورخانه بین المللی بیرجند و … به بهره برداری برسد.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم دو باب سالن ورزشی به مساحت ۴۰۰ متر مربع در سطح استان افتتاح شده است.