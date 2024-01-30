اخذ سند تک برگ گامی تأثیرگذار در کاهش اختلافات ملکی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی ظهر سهشنبه در جلسه پیگیری آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگاری در حوزه اراضی کشاورزی و بافت روستایی در اردبیل، با اشاره به اهمیت اجرای قانون حدنگار و نقش آن در کاهش اختلافات و دعاوی ملکی اظهار کرد: استان اردبیل از جمله استانهایی است که مساحت اراضی زراعی در حدود ۸۱۳ هزار هکتار به نسبت کل مساحت اراضی استان یعنی حدود ۴۰ درصد جز استانهای اول کشور است.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه در ۲ سال اخیر به تدبیر مقام عالی قضایی استان تمامی جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال متمرکز بر پیگیری سنددار کردن اراضی کشاورزی شده و در این زمینه مصوبات راهگشا و کاربردی با رفع موانع تصویب و ابلاغ شده و از ۲ درصد به ۲۴ درصد رسیده اما هنوز با میانگین کشوری فاصله دارد که در این راستا ریاست کل دادگستری استان تأکید کرد تا نسبت به پیگیری علل و عوامل و رفع موانع احتمالی با اهتمام جدیتری دنبال کنند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در اجرای تسریع در قانون حدنگار مقرر شد به صورت منطقهای شمال، مرکز و جنوب استان با دعوت از فرمانداران و مسئولان مرتبط موضوع به صورت ویژه پیگیری و با همکاری بیش از پیش قرارگاه صدور اسناد کشاورزی، استانداری و فرمانداریها زمینه تسریع صدور سند فراهم شود.
خدادادی از ارزیابی مستمر و ماهانه شهرستانها در عملکرد سنددار کردن اراضی کشاورزی و اعلام مدیریتهای ضعیف و فعال خبر داده و خواستار ضرورت همکاری شورای روستا، دهیار و بخشداران در این زمینه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه آخرین وضعیت صدور اسناد بافت مسکونی روستاهای محدوده شرکتهای کشت و صنعت مغان و پارس بررسی و مقرر شد فایل مربوط توسط بنیاد مسکن در اسرع وقت تهیه و برای ادامه صدور سند ساختمانهای مسکونی به اداره ثبت اسناد و املاک ظرف یک هفته ارائه شود.
همچنین در این جلسه مدیران حاضر نیز با قدردانی از حمایتهای قضایی دادگستری استان از اقدامات قانونی دستگاهها، گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته ارائه کردند.
