۷۲۰ مددجوی کمیته امداد شهرستان اردبیل وارد بازار کار شدند

اکبر عزیزیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مددجویان از محل منابع امداد و بانکی با دریافت ۷۹۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اشتغال مناسب و پایداری پیدا کردند.
وی به آموزشهای فنی و حرفهای برای جامعه هدف اشاره کرد و گفت: ۵۱۱ نفر از مددجویان منطقه ۲ اردبیل با همراهی مربیان کمیته امداد از آموزشهای مهارتی بهرهمند شدند.
رییس کمیته امداد منطقه ۲ اردبیل تصریح کرد: ۴۹ نفر در ۱۰ ماهه امسال از طریق کاریابی وارد بازار کار و چرخه اشتغال شدند.
عزیزیان تعداد دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد را سه هزار و ۴۱۲ نفر اعلام کرد و افزود: ۱۶۸ دانشجو نیز در منطقه ۲ کمیته امداد از خدمات این نهاد انقلابی بهرهمند هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲۰۶ نفر در ۱۰ ماهه امسال از اردوهای آموزشی – تربیتی و زیارتی بهرهمند شدند.
عزیزان افراد بهرهمند از خدمات مشاوره و راهنمایی را سه هزار و ۵۷ نفر دانست و اضافه کرد: افراد بهرهمند از خدمات آموزش خانواده در کمیته امداد منطقه ۲، یکهزار و ۱۵ نفر هستند.
وی بیان کرد: در قالب کانونهای فرهنگی ۷۰۵ نفر از خدمات کانون بهرهمند شدهاند که در مجموع در ۱۰ ماهه امسال در حوزه فعالیتهای فرهنگی، مشاورهای و هنری اقدامات مثبت و مؤثری به ثبت رسیده است.
رییس کمیته امداد منطقه ۲ اردبیل مجموع هزینههای فرهنگی کمیته امداد منطقه ۲ اردبیل را در ۱۰ ماهه امسال، هفت میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال اعلام کرد.
