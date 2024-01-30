افزایش قابل توجه بودجه پایه استان البرز در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، توحید شیریزاد در خصوص پیش بینی بودجه استان البرز در سال ۱۴۰۳ مطرح کرد: با رایزنیهای انجام شده برای بودجه سال ۱۴۰۳ این استان علاوه بر افزایش سالانه معمول در بخش هزینهای و عمرانی مقرر شد پایه بودجه استان افزایش قابل توجهی داشته باشد.
وی گفت: با توجه به استیجاری بودن بسیاری از ساختمانها و خودروهای دستگاههای اداری استان و عدم همخوانی بودجه جاری با نمودار تشکیلاتی و پرسنل ادارات که کاهش امور رفاهی پرسنل را به دنبال دارد، رایزنیهای استان با سازمان برنامه و بودجه کشور در همین راستا صورت گرفت که در افزایش پایه بودجه استانی تأثیر بسزایی دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز عنوان کرد: در حال حاضر سازمان مشغول تهیه جداول ریز بودجه دستگاهها، بخشها و فصول مربوطه است و با توجه به مذاکرات با سازمان استان البرز در سال آتی هم در بخش عمرانی و هزینهای از امتیازات خوبی برای افزایش بودجه برخوردار خواهد بود.
شیریزاد خاطرنشان کرد: به دلیل عدم به روزرسانی آمار جمعیتی و سرانههای استان البرز که از سال ۱۳۹۵ تغییر پیدا نکرده، در شاخصهای توزیع اعتبارات بخش تملک داراییهای سرمایهای سرانهها نامتناسب با وضع موجود است که امیدواریم با افزایش پایه بودجه و لحاظ کردن شاخصهای استانی کمبودهای بودجهای در سال ۱۴۰۳ ترمیم شود و افزایش بودجه خوبی جدا از سایر استانها داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز در خصوص مولد سازی املاک مازاد دستگاههای دولتی در استان اظهار کرد: دولت در راستای تأمین بودجه در سال جاری از طریق طرح مولد سازی املاک و داراییها رقمی بالغ بر ۱۰۹ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده بود که تا پایان دی ماه بخش بسیار ناچیزی از آن محقق شده است.
وی در خصوص عدم تحقق درآمد این بخش گفت: دلایل مختلفی برای عدم تسریع در این امر وجود دارد؛ از جمله مقاومت دستگاهها در واگذاری و وجود مشکلات در اسناد املاک، مطول بودن فرآیند تصویب و فروش و وجود معارض و … هرچند دولت مشوقهای خوبی در سطح استان و دستگاه مانند پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ واگذاری املاک به دستگاهها را اجرایی کرده اما نتایج این اقدامات در سال جاری نتوانست آنچه مد نظر دولت بود را محقق سازد.
