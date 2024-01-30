۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد؛

فروش ۹۰۰۰ تن گوشت تولید کهگیویه و بویراحمد در دیگر استانها

یاسوج- معاون بهبودتولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد گفت: میزان تولیدگوشت قرمز استان سالانه ۱۸۰۰۰ تن است که نیمی ازآن به خارج از استان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهنام پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با راه اندازی میدان دام یاسوج، دام استان در استان به فروش رفته و قیمت‌ها شفاف‌تر و اصالت دام نیز مشخص می‌شود.

وی بیان داشت: دام ما مولد است، اما هشت هزار و ۵۰۰ دام سبک و سنگین در سیستم پروار بندی در استان موجود است.

بهنام پور اظهار داشت: تعداد واحدهای دامی در کهگیلویه و بویراحمد دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است.

وی با بیان اینکه یاسوج میدان دام زنده دارد، اما با مشکل ملکی مواجه بوده و نیمه فعال است، گفت: میدان عرضه دام یاسوج فعالیت خرید و فروش را انجام نمی‌دهد، اما شهر دهدشت میدان دام زنده دارد و فعال است و ما به دنبال جذب سرمایه گذار برای راه اندازی و فعالیت میدان دام یاسوج هستیم و اگر سرمایه گذاری مایل به سرمایه گذاری است، می‌تواند با مراجعه به جهاد کشاورزی مجوز بگیرد.

