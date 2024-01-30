فروش ۹۰۰۰ تن گوشت تولید کهگیویه و بویراحمد در دیگر استانها

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهنام پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با راه اندازی میدان دام یاسوج، دام استان در استان به فروش رفته و قیمت‌ها شفاف‌تر و اصالت دام نیز مشخص می‌شود.

وی بیان داشت: دام ما مولد است، اما هشت هزار و ۵۰۰ دام سبک و سنگین در سیستم پروار بندی در استان موجود است.

بهنام پور اظهار داشت: تعداد واحدهای دامی در کهگیلویه و بویراحمد دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است.

وی با بیان اینکه یاسوج میدان دام زنده دارد، اما با مشکل ملکی مواجه بوده و نیمه فعال است، گفت: میدان عرضه دام یاسوج فعالیت خرید و فروش را انجام نمی‌دهد، اما شهر دهدشت میدان دام زنده دارد و فعال است و ما به دنبال جذب سرمایه گذار برای راه اندازی و فعالیت میدان دام یاسوج هستیم و اگر سرمایه گذاری مایل به سرمایه گذاری است، می‌تواند با مراجعه به جهاد کشاورزی مجوز بگیرد.