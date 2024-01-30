به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: برای متقاضیانی که درخواست زمین در طرح نهضت ملی مسکن دارند و پیش‌تر ثبت‌نام کرده و واجد شرایط شناخته شدند امکان واگذاری زمین مهیاست. مقرر شده بود تا در سال‌جاری یک میلیون قطعه زمین برای طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واگذار شود که برای رسیدن به برنامه زمانبندی، کارها در حال انجام است‌.

معاون مسکن شهری ادامه داد: تاکنون ۴۴ هزار هکتار زمین برای واگذاری به متقاضیان در روستاها شناسایی شده است که فقط ۲۷ هزار هکتار زمین در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها بررسی و مصوب شده است. استان‌های که در معرفی و تصویب اراضی عقب‌تر هستند ضرورت دارد تا خرداد ۱۴۰۳ نسبت به تکمیل و تصویب اراضی باقیمانده اقدام کنند.