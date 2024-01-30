کلاهبرداری ۲۰۰۰ میلیاردی در اصفهان با ترفند اعزام دانشجو به خارج

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیر مجاز یک شرکت قلابی در زمینه بورسیه کردن دانشجویان و اعزام آنان به کشور روسیه موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با توجه به متواری بودن مدیر و کارکنان شرکت و تجمع تعداد زیادی از شکات در مقابل درب آن و اعلام نارضایتی از وعده‌های دروغینی که به آنان داده شده بود مأموران با هماهنگی و اخذ مجوز از مرجع قضائی وارد شرکت شده و به بازرسی از محل پرداختند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف تعداد زیادی مهر و اوراق جعلی و غیر مجاز در بازرسی صورت گرفته از محل گفت: در نهایت درب شرکت مذکور پلمب و با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و همچنین رصد هوشمندانه مأموران سازمان اطلاعات، مدیر متواری این شرکت در مخفیگاه خود دستگیر شد.

سردار علینقیان پور با بیان اینکه تاکنون شکایت ۳۰ نفر از این شرکت به ثبت رسیده است خاطر نشان کرد: فرد مذکور به اتهام کلاهبرداری ۲ هزار میلیارد ریالی با ترفند اعزام دانشجو به خارج از کشور و همچنین جعل اسناد دولتی تحویل مرجع قضائی شد و تلاش برای شناسایی سایر کارکنان این شرکت نیز کماکان در دستور کار قرار دارد.