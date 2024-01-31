دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره رسیدگی به موضوع داوطلبان کنکور مشکوک به تقلب گفت: قرار شده است احکامی که قضات دیوان عدالت اداری صادر کرده اند مجدد در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد بررسی شود.
وی افزود: مقرر شد هیأتهای عالی تجدیدنظر این احکام را با یک ارتباط عقلانی و اخوت آمیز بین دیوان عدالت اداری و وزارتخانه علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد مورد رسیدگی قرار دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اینکه دیوان عدالت اداری چنین حکمی صادر کرده و در مقابل هیأتهای تجدیدنظر مطلبی را عنوان کنند، بسیار کار نادرست و ناصوابی است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه رئیس دیوان عدالت اداری و وزرای علوم و بهداشت همراهی خوبی در این زمینه داشته اند و ان شاالله با توافق باهم موضوع این گروه از داوطلبان را بررسی میکنند.
خسروپناه تاکید کرد: واقعاً اگر تقلب احراز شود جلوی آن را خواهند گرفت و اجازه نمیدهند کسی با تقلب وارد دانشگاه بشود.
وی گفت: در واقع همان افرادی که دیوان عدالت اداری حکم بازگشت داده مورد بررسی قرار میگیرند و اگر تقلب آنها محرز شود امکان ندارد که به دانشگاه راه پیدا کنند.
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