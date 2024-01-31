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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۱

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد:

آخرین وضعیت کنکوری‌های شبهه‌دار در شورای عالی انقلاب فرهنگی

آخرین وضعیت کنکوری‌های شبهه‌دار در شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آخرین وضعیت بررسی وضعیت کنکوری های شبهه‌دار در هیات عالی تجدیدنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی را اعلام کرد.

دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره رسیدگی به موضوع داوطلبان کنکور مشکوک به تقلب گفت: قرار شده است احکامی که قضات دیوان عدالت اداری صادر کرده اند مجدد در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد بررسی شود.

وی افزود: مقرر شد هیأت‌های عالی تجدیدنظر این احکام را با یک ارتباط عقلانی و اخوت آمیز بین دیوان عدالت اداری و وزارتخانه علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد مورد رسیدگی قرار دهند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اینکه دیوان عدالت اداری چنین حکمی صادر کرده و در مقابل هیأت‌های تجدیدنظر مطلبی را عنوان کنند، بسیار کار نادرست و ناصوابی است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه رئیس دیوان عدالت اداری و وزرای علوم و بهداشت همراهی خوبی در این زمینه داشته اند و ان شاالله با توافق باهم موضوع این گروه از داوطلبان را بررسی می‌کنند.

خسروپناه تاکید کرد: واقعاً اگر تقلب احراز شود جلوی آن را خواهند گرفت و اجازه نمی‌دهند کسی با تقلب وارد دانشگاه بشود.

وی گفت: در واقع همان افرادی که دیوان عدالت اداری حکم بازگشت داده مورد بررسی قرار می‌گیرند و اگر تقلب آنها محرز شود امکان ندارد که به دانشگاه راه پیدا کنند.

کد مطلب 6009318
زهره بال

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      2 0
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      عجبا کار شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین راهبرد های فرهنگی و نظارت بر آنست..به کنکور و شیوه کار آن تنزل یافته است!!؟
    • محمدحسین سیدی IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای عبدالحسین خسرو پناه موضوع:درخواست تعویق آزمون ارشد و دکتری با سلام احتراماً همانطور که مستحضرید اواخر آبان ماه ثبت نام فرمودند و چهارم اسفند تاریخ برگزاری آزمون ، در ضمن بسیاری از دانشجویان آزمون های پایان ترم هم داشتند. بسیاری از دوستان شاغل هستند و ما
    • محمدرضا شیر محمدی IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام با توجه به برگزاری کنکور ارشد و دکتری در ۴ اسفند و مصادف شدن با انتخابات به عنوان یک جوان انقلابی که فعالیت ستادی انتخاباتی میکنید تقاضا دارم این ازمون به زمان دیگری تعویق گردد به امید رسیدگی و انتخابات پرشور در امسال
    • جواد باغبان IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
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      کسایی که کار جهادی تبلیغاتی کرده باشند میدونن که انتخابات فقط 1 روز نیست و حداقل 2 هفته فعالیت مستمر با مردم شهر داریم چجوری برای ازمون اماده بشیم؟ تعویق خواسته ی منصفانه ماست
    • زهرا US ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      لطفا کنکورارشدودکتری درزمان خودش یعنی اردیبهشت برگردانید

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