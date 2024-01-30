به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد قهرمان زاده عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شعار امسال دهه فجر انقلاب اسلامی " جشن ملی، مشارکت پرشور و آینده روشن" است و بر همین اساس تلاش می‌شود برنامه‌های مختلف سیاسی، عقیدتی، فرهنگی و ورزشی این ایام با رنگ و بوی ترغیب مردم به حضور پرشور در انتخابات برگزار شود.

وی ادامه داد: برگزاری جشن‌های مختلف انقلاب، نشست‌های گفتمانی بررسی ریشه‌های انقلاب، همایش‌ها و نشست‌های بصیرتی با هدف جهاد تبیین از دستاوردهای بزرگ انقلاب، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته‌های فوتسال و والیبال، برپایی نمایشگاه‌های دستاوردهای انقلاب اسلامی و تولیدات بسیج سازندگی، نمایشگاه حجاب و عفاف، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، عطرافشانی و غبارروبی از مزار شهدا همزمان با سراسر کشور در ۱۹ بهمن ماه، حضور گسترده گروه‌های جهادی در محلات و مناطق محروم و… از جمله برنامه‌های سپاه امامت تبریز در دهه فجر امسال است.

وی افزود: برپایی نمایشگاه توانمندی‌های زنان سرپرست خانوار از مهمترین برنامه‌های سپاه امامت تبریز است که از تاریخ چهاردهم تا هجدهم بهمن ماه توسط حوزه پنج خدیجه کبری (س) خواهران در محل تالار پارک بانوان امام خمینی (ره) برای بازدید علاقمندان از ساعت ۱۰ تا ۱۶ برپا می‌شود.

قهرمان زاده تاکید کرد: معرفی و شناسایی مشاغل خانگی و تلاش برای بازاریابی محصولات تولیدی بانوان یکی از اهداف مهم نمایشگاه یاد شده بوده که سپاه امامت تا حد توان از توسعه مشاغل خانگی توسط بانوان به خصوص بانوان سرپرست خانوار حمایت می‌کند.

وی متذکر شد: در سه ماهه سوم امسال برای تعداد ۱۴۰ نفر تسهیلات مشاغل خانگی با معرفی به بانک‌های عامل توسط سپاه امامت تبریز پرداخت شده است که هر فقره وام بین یک تا ۱۵ میلیارد ریال را شامل می‌شود.

وی با اشاره به دستاوردهای بسیار بزرگ انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: متأسفانه این دستاوردها آن گونه که باید برای مردم تبیین و تشریح نمی‌شود بر این اساس باید اصحاب رسانه در این رابطه کمک حال دستگاه‌ها و واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی باشند.

قهرمان زاده برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت ویژه دانش آموزان و خبرنگاران را یکی از برنامه‌های مهم و اولویت دار سپاه ناحیه امامت تبریز بیان کرد و با اشاره به قرار گرفتن این مجموعه در صنعتی ترین قسمت شهرستان تبریز، یادآور شد: بدون تردید بازدید اقشار مختلف از واحدهای صنعتی و بازتاب پیشرفت‌های آذربایجان شرقی و کشور توسط رسانه‌ها می‌تواند آثار بسیار مثبت در بین مردم داشته باشد.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد وسعت کلانشهر تبریز به همراه شهرهای سردرود، باسمنج و خسروشهر حوزه استحفاظی ناحیه امامت سپاه تبریز است، گفت: اما تنها ۳۰ درصد این کلانشهر زیر پوشش این حوزه است چون با توجه به موقعیت جغرافیایی ناحیه امامت که غرب تبریز را در بر می‌گیرد، حدود ۷۰ درصد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی تبریز در این حوزه قرار گرفته است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه انتخابات آینده از نظر ابعاد داخلی و جهانی برای ایران اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است، خواستار تلاش همه جانبه اصحاب رسانه برای حضور پرشور و حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی همزمان با یازده اسفند ماه شد و گفت: بدون تردید رسانه‌ها می‌توانند با انواع تولیدات خبری و گزارش‌های مختلف از توانمندی‌های استان و کشور مردم را به حضور در این عرصه مهم سیاسی و اجتماعی ترغیب کنند.

گفتنی است؛ در ادامه این نشست نیز اردویی تحت عنوان "راویان پیشرفت" با بازدید از کارخانه‌های صنعتی این منطقه برگزار شد و اصحاب رسانه در جریان پیشرفت‌های حاصل و توانمندی جوانان کشورمان قرار گرفتند.