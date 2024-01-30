به گزارش خبرگزاری مهر، کریم علی نژاد فرماندار خوی در این زمینه اظهار کرد: جهت تسهیل امر حضور مردم افزایش ۲۴ شعبه اخذ رأی را نسبت به دوره‌های قبل داشته‌ایم و عمدتاً این شُعب در مکان‌های در دَسترس مردم تعبیه شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تاکنون ۳۴ نامزد در سطح شهرستان تأیید صلاحیت شده است.

کریم علی نژاد افزود: با برگزاری جلسات مستمر در قالب کمیته‌های مختلف، تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم و بانشاط فراهم شده است.

فرماندار خوی گفت: تمهیدات زیرساختی برای تأمین ارتباط پایدار شعب اخذ رأی الزامی است و در این راستا نیز تلاش‌های خوبی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: با هدف تقویت مشارکت در انتخابات ظرفیت‌های گسترده صدا و سیما به کار گرفته که کانال ۱۷ جهت تبلیغات انتخاباتی به شهرستان خوی اختصاص یافته است.

فرماندار خوی تاکید کرد: مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت، مؤلفه‌های مدنظر در بحث انتخابات در فرمانداری خوی، بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری در بحث انتخابات است