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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۷

فرماندار خوی:

۳۴ نفر برای انتخابات مجلس در شهرستان خوی تأیید صلاحیت شده‌اند

۳۴ نفر برای انتخابات مجلس در شهرستان خوی تأیید صلاحیت شده‌اند

ارومیه-فرماندار خوی گفت: تاکنون ۳۴ نامزد در سطح شهرستان تأیید صلاحیت شده است و به جهت تسهیل امر حضور مردم در انتخابات، تعداد ۲۴ شعبه اخذ رأی نسبت به دوره‌های قبل افزایش داشته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم علی نژاد فرماندار خوی در این زمینه اظهار کرد: جهت تسهیل امر حضور مردم افزایش ۲۴ شعبه اخذ رأی را نسبت به دوره‌های قبل داشته‌ایم و عمدتاً این شُعب در مکان‌های در دَسترس مردم تعبیه شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تاکنون ۳۴ نامزد در سطح شهرستان تأیید صلاحیت شده است.

کریم علی نژاد افزود: با برگزاری جلسات مستمر در قالب کمیته‌های مختلف، تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم و بانشاط فراهم شده است.

فرماندار خوی گفت: تمهیدات زیرساختی برای تأمین ارتباط پایدار شعب اخذ رأی الزامی است و در این راستا نیز تلاش‌های خوبی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: با هدف تقویت مشارکت در انتخابات ظرفیت‌های گسترده صدا و سیما به کار گرفته که کانال ۱۷ جهت تبلیغات انتخاباتی به شهرستان خوی اختصاص یافته است.

فرماندار خوی تاکید کرد: مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت، مؤلفه‌های مدنظر در بحث انتخابات در فرمانداری خوی، بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری در بحث انتخابات است

کد مطلب 6009374

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