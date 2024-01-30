استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار

بهزاد محمدی خلفلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استانداردسازی سیستم گرمایش واحدهای آموزشی از سال ۹۲ شروع شده تا در قالب این طرح بتوانیم بخاری‌های نفت‌سوز و گازسوز را از مدارس جمع‌آوری کنیم.

وی تصریح کرد: تا سال ۹۲، ۶ هزار و ۲۳۶ کلاس درس به سیستم گرمایشی مناسب و استاندارد مجهز شده بودند و در سال گذشته با تخصیص ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۱۱۳ مدرسه در قالب ۳۷۳ کلاس درس به این سیستم مجهز شد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: امسال نیز ۵۶ مدرسه در قالب ۳۳۰ کلاس درس با هزینه‌کرد ۲۰ میلیارد تومان به سیستم گرمایشی مناسب به ویژه موتورخانه و پکیج مجهز شدند.

محمدی در مورد ارسال تجهیزات آموزشی به مدارس در قالب کاروان‌های متعدد افزود: در نیمه اول امسال به ارزش ۲۳ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی به مدارس استان ارسال شد تا شاهد راحتی تحصیل دانش‌آموزان و نسل آینده باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است تا آخر امسال پنج تا ۱۰ میلیارد تومان تجهیزات هنرستانی نیز به این واحدهای آموزشی ارسال کنیم تا بتوانند از آخرین تجهیزات فنی بهره‌مند شوند.

محمدی در مورد ایزوگام و آسفالت محوطه مدارس اضافه کرد: ۲۳ میلیارد تومان سال گذشته حواله قیر دریافت کرده بودیم که امسال این رقم به ۲۲ میلیارد تومان رسید.

وی بیان کرد: ۱۰۰ هزار متر مربع ایزوگام مدارس نصب شده و ما شاهد کاهش دغدغه مدیران مدارس در این حوزه هستیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل از همراهی و همکاری خیران قدردانی کرد و ادامه داد: ۷۳ پروژه خیرساز در حال حاضر در استان اردبیل در مرحله اجرا است.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: مهمترین این پروژه دارالفنون با همکاری بانک عامل است که در زیربنای ۱۰ هزار متر مربع در کمتر از یک سال اجرایی و عملیاتی شده و در ماه‌های آینده شاهد بهره‌برداری از آن خواهیم بود.

وی تصریح کرد: مدرسه دارالفنون با هزینه‌کرد ۲۷۰ میلیارد تومان و در قالب مشارکت اجتماعی یکی از بانک‌های عامل اجرایی شده که در بردارنده ۳۰ کلاس درس همراه با سالن‌های مجهز ورزشی و آمفی‌تئاتر است که اجرایی و عملیاتی شده است.

محمدی همراهی رسانه‌ها را در توسعه فرهنگ مدرسه‌سازی و استانداردسازی فضاهای آموزشی یادآور شد و گفت: از لحاظ سرانه آموزشی استان اردبیل از میانگین کشوری پایین‌تر است.

وی افزود: سرانه فضای آموزشی استاندارد در کشور ۵.۴ دهم متر مربع است که در استان اردبیل این رقم کمتر از چهار متر مربع بوده و در برخی از شهرستان‌ها این سرانه حتی پایین‌تر از این رقم است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل بیان کرد: برای سفر دوم رییس جمهور پیشنهاد کردیم تا مجوز تأمین اعتبار برای ساخت ۲ هزار کلاس درس در استان اردبیل فراهم آید تا ما بتوانیم متناسب با معماری ایرانی، اسلامی واحدهای آموزشی مورد نیاز را در اردبیل، پارس‌آباد، مشگین‌شهر و اصلاندوز احداث و تحویل آموزش و پرورش دهیم.