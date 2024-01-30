انفجار در بلوچستان پاکستان/ چندین نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه بیریکوردِر، پلیس پاکستان امروز سه شنبه اعلام کرد که در جریان انفجار در ایالت بلوچستان در این کشور ۴ نفر کشته شدند.
بر اساس اعلام این رسانه، حادثه در «سی بی» (Sibi) واقع در ایالت بلوچستان در پاکستان رخ داده است.
برخی رسانه ها در این خصوص خبر دادند که انفجار در جاده «جناح» (Jinnah) این شهر رخ داده است.
در این رویداد همچنین چندین تَن هم زخمی شدند.
بر اساس برخی پست ها در رسانه های اجتماعی، هدف این انفجار تجمع انتخاباتی حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) یعنی حزب عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور بوده است.
تا کنون جزییاتی بیشتری از این حادثه اعلام نشده است.
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