کشته شدن ۹۰ پاکستانی در حملات تروریستی یک ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اثر حوادث تروریستی در پاکستان، تنها در ماه ژانویه ۹۰ نفر کشته شده اند.

مؤسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان مستقر در اسلام آباد در گزارشی اعلام کرد که حوادث تروریستی در پاکستان با نزدیک شدن به انتخابات سراسری رو به افزایش گذاشته و در ۹۳ حادثه تروریستی در ژانویه ۲۰۲۴، ۹۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

در این گزارش آمده است حملات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان در ژانویه ۲۰۲۴ به مجروح شدن ۱۳۶ نفر و ربوده شدن ۱۵ نفر منجر شده است. بیشترین حملات تروریستی در ایالت بلوچستان رخ داده است.

این گزارش حکایت از افزایش شگفت انگیز ۱۰۲ درصدی حملات تروریستی در ژانویه امسال در مقایسه با آخرین ماه سال ۲۰۲۳ در پاکستان دارد که افزایش آشکار فعالیت های شبه نظامیان در این کشور را نشان می دهد.

مقامات دولت محلی ایالت بلوچستان پاکستان و همچنین کمیسیون ملی انتخابات این کشور اعلام کردند که هیچ تصمیمی برای تعلیق انتخابات به علت شرایط امنیتی اتخاذ نشده و انتخابات سراسری در تاریخ ۸ فوریه (۱۹ بهمن) برگزار خواهد شد.