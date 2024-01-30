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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۹

فرماندار صحنه:

زوایای مختلف انقلاب اسلامی برای نسل جدید تبیین شود

زوایای مختلف انقلاب اسلامی برای نسل جدید تبیین شود

کرمانشاه- فرماندار صحنه با اشاره بر ضرورت تبیین دستاورهای انقلاب اسلامی، گفت: زوایای مختلف انقلاب اسلامی برای نسل جدید تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شهبازی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان صحنه اظهار کرد: هنر دهه فجر و جشن‌ها و برنامه‌های این دهه مردمی بودن آن است.

وی افزود: مردم رکن اساسی انقلاب اسلامی بوده و در حال حاضر نیز صیانت کننده آن هستند.

فرماندار شهرستان صحنه با اشاره بر اهمیت و ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی؛ تصریح کرد: باید زوایای مختلف انقلاب اسلامی به ویژه برای نسل جدید تبیین شود.

وی ادامه داد: فعالیت مستمر دشمن در فضای مجازی و فضای حقیقی نشان دهنده عمق دشمنی‌های استکبار جهانی با ملت ایران و انقلاب اسلامی است.

شهبازی خاطرنشان کرد: دشمنان از روزهای ابتدایی پیروی انقلاب اسلامی به دنبال نامید کردن مردم بوده و همچنان این هدف را دارد.

وی در پایان یادآور شد: حضور مردم در میدان‌های مختلف از جمله جشن ۲۲ بهمن و انتخابات همواره در طول سال‌های مختلف خنثی کننده توطئه‌های دشمنان بوده است.

کد مطلب 6009447

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