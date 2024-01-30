کرمانشاه رتبه نخست بیماریابی دیابت و فشارخون در کشور

ابراهیم شکیبا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه مقام اول کشوری بیماریابی دیابت و فشار خون بالا در پویش ملی سلامت را کسب کرد.

وی افزود: پشتوانه این رتبه نخست تلاش پرسنل حوزه بهداشت و درمان در استان کرمانشاه است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: ویش ملی سلامت با هدف غربالگری جمعیت هدف در کرمانشاه در خصوص ابتلاء به بیماری دیابت و فشارخون افراد بالای ۱۸ سال در استان کرمانشاه همزمان با کشور از ۳۰ آبان‌ماه آغاز شد و تا ۳۰ دی ادامه داشت.

وی ادامه داد: یک میلیون و ۳۷۸ هزار و ۱۲۰ نفر در قالب طرح غربالگری دیابت و فشار خون در استان کرمانشاه تا ۳۰ دی ماه مورد غربالگری قرار گرفته‌اند.

شکیبا خاطرنشان کرد: از ابتدای این طرح بیش از ۳۴ هزار و ۷۲۶ نفر با احتمال ابتلاء به بیماری دیابت شناسایی شده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: ۶۶ هزار و ۱۳۹ نفر نیز با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون در این طرح شناسایی شده‌اند.