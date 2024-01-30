تکواندوکار نوجوان آستارایی به مقام نخست دست یافت

رضا بهجتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی و انتخابی تکواندو استان گیلان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳ در رده سنی نوجوانان به میزبانی خانه تکواندو استان گیلان در شهرستان رشت برگزار شد.

رئیس هیأت تکواندو شهرستان آستارا با بیان اینکه تیم اعزامی هیأت تکواندو شهرستان آستارا با یک بازیکن و با مربیگری و سرپرستی مهدی عباس زاده در این مسابقات شرکت کرده بود، افزود: «حسام ساسانیان» در رده سنی نوجوانان توانست با شکست حریفان خود در چهار بازی پیاپی به مقام نخست این مسابقات دست یابد.

بهجتی با اشاره به اینکه این مسابقات با حضور ۱۱۱ تکواندوکار از سراسر استان برگزار شد، افزود: برترین‌های این مسابقات در قالب تیم منتخب گیلان در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳ حضور خواهند داشت.