محکومیت بیش از ۲ میلیارد ریالی قاچاقچی نوشابه انرژی زا در رشت

مرتضی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری نوشابه انرژی زا به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در شعبه اول ویژه قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و دریافت نظریه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر کالا مصرف انسانی نداشته اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر معدوم نمودن نوشابه‌ها، متهم را به به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: مأموران پلیس آگاهی در بازرسی از یک دستگاه اتومبیل نیسان، نوشابه‌های انرژی زای قاچاق را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.