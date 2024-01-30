محکومیت بیش از ۲ میلیارد ریالی قاچاقچی نوشابه انرژی زا در رشت

مرتضی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری نوشابه انرژی زا به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در شعبه اول ویژه قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و دریافت نظریه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر کالا مصرف انسانی نداشته اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر معدوم نمودن نوشابهها، متهم را به به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
امینی گفت: مأموران پلیس آگاهی در بازرسی از یک دستگاه اتومبیل نیسان، نوشابههای انرژی زای قاچاق را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.
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