بزرگترین مرکز بازیافت جنوب کشور در هرمزگان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی که با حضور فعالان و کارشناسان زیست محیطی و رضایی مدیرعامل شرکت سپنتامهام ایرانیان برگزار شد، علیزاده نماینده اتحادیه صنایع بازیافت کشور به تشریح وضعیت تولید و نحوه مدیریت انواع پسماندهای صنعتی، شهری و ویژه در استان هرمزگان و کشور پرداخت.

وی همچنین بر لزوم تقویت و حمایت از ظرفیت های بازیافتی استان هرمزگان تاکید کرد و افزود: در کشور در هر سال ۳۲ میلیون تن پسماند صنعتی تولید می شود که سهم صنایع استان هرمزگان از این میزان چیزی در حدود ۸۵۰ هزار تن در سال است.

وی گفت: خوشبختانه استان هرمزگان در فهرست استانهای دارای امکانات خدمات مدیریت پسماندهای صنعتی می باشد. در حال حاضر تنها ۵ استان کشور از جمله هرمزگان با ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری شرکت سپنتا مهام ایرانیان و حمایت کارگروه استانی پسماند در این استان و پشتیبانی مدیران و مسئولین ذیربط از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست، مجهز به مراکز تخصصی دفع مهندسی پسماندهای صنعتی می باشند و سایر استانهای کشور فاقد این امکانات بوده و به خدمات سایر استانها وابسته هستند.

علیزاده گفت: بخش عمده ای از پسماندهای صنعتی قابلیت بازیافتی دارند و در صورت ایجاد زیر ساخت های لازم، قابل تبدیل به انواع مواد اولیه صنایع تولیدی هستند. بر اساس برنامه های پیش بینی شده و با حمایت اتحادیه صنایع بازیافت ایران بزرگترین مرکز بازیافتی جنوب کشور در قالب استارتاپ استودیوی تخصصی بازیافت با مرکزیت استان هرمزگان و با هماهنگی معاونت فناوری ریاست جمهوری با ظرفیت اشتغال ۳۰۰۰ نیروی کار و کارشناسان متخصص در این حوزه در حال تاسیس و راه اندازی است.

وی بیان داشت: هدف از اجرای این پروژه ایجاد ارزش افزوده از انواع ضایعات صنعتی در بخش برقی و الکترونیکی، سلولزی، پلیمری، صنایع غذایی و نفتی می باشد. این موضوع می تواند وابستگی کشور را به منابع طبیعی کاهش داده و گامی مهم در راستای حفظ محیط زیست محسوب خواهد شد.

علیزاده تصریح کرد: هم اکنون با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست، تعدادی از واحد های صنعتی از خدمات تخصصی تنها مرکز خدمات پسماند استفاده می نمایند که نتیجه آن کاهش میزان پسماندهای رها شده در طبیعت، حفظ منابع آب شیرین، حفاظت از آبخوانها، جلوگیری از سوزاندن پسماندها و ایجاد آلودگی هوا، جلوگیری از ورود مواد سمی و سرطانزا به اکوسیستم های دریایی و رودخانه ها است.

وی اظهار امیدواری کرد: به زودی با ادامه اعمال برنامه های نظارتی در بخش محیط زیست استان و همکاری رسانه های بومی و تلاش تسهیل گران و سمن های محیط زیستی و همچنین فعالیت خانه های محیط زیست، به تدریج میزان مشارکت بخش های صنعتی استان شامل ۸۹۰ واحد صنعتی، به ویژه در ۱۵ شهرک صنعتی افزایش یابد. هم اکنون کمتر از ده درصد از صنایع فعال استان نسبت به مدیریت پسماندهای خود اقدام نموده اند و افزایش همکاری های عملیاتی برای جلوگیری از بروز انواع آلودگی های محیط زیستی که با بهداشت و سلامت عمومی گره خورده است یک ضرورت اولویت دار است.

وی گفت: در سالهای اخیر این امکان فراهم شده است تا واحدهای صنعتی متعهد استان درسامانه جامع محیط زیست ثبت نام و نسبت به اظهار میزان پسماندهای خود اقدام نمایند. در همین راستا و پس از اظهار نوع کمیت و کیفیت پسماند توسط صنایع مختلف در بستر سامانه مذکور، مسیر دفع اصولی پسماندها تحت نظارت سازمان‌حفاظت محیط زیست معین می شود.

علیزاده اظهارداشت: در طی این فرایند نظارتی بسیار کارآمد، این امکان فراهم آمده است تا پسماندهایی که قبلاً در مناطق مختلف استان از جمله در رودخانه ها، مسیل های خشک، مناطق طبیعی، حاشیه شهرها و… رها می شدند، بصورت اصولی به مرکز اصولی مدیریت پسماند در داخل استان هدایت شوند.

علیزاده خاطرنشان کرد: صنایع مختلف در حمایت از این موضوع، همکاری لازم را با اداره کل محیط زیست استان دارند و مسیر درست واصولی که در قانون پیش بینی شده است، در بسیاری از صنایع استان در حال تحقق است که از مسئولان مربوطه قدردانی می کنیم.

به گفته علیزاده پسماندهای شهری سرانه ای از ۷۰۰ تا ۳۲۰ گرم در کشور دارند و در بندر عباس این عدد در حدود ۴۰۰ گرم است که نسبت به سرانه جهانی، سرانه خوبی تلقی می شود که نشان می دهد وضعیت سرانه تولید پسماند در استان، وضعیت نامطلوبی نیست.

وی گفت: اما از لحاظ دفن نهایی این‌پسماندها باید مراقبت های بیشتری شود، چون بخش عمده ای از پسماندها تر هستند و بخش دیگری از پسماندها خشک هستند که برای پسماندهای خشک برنامه ریزی شده از طریق اپلیکیشن و سکوهای کاربردی از مبدا تفکیک شوند تا با سایر پسماندها مخلوط و آلوده نشوند که مسیر خوبی است و در استان پیش بینی شده‌است.

وی افزود: پسماندهایی هم که قابلیت بازیافت وکمپوست ندارند، با فن آوری های روز کشور به انواع حلال های شیمیایی وسوخت تبدیل شده که این‌فن آوری در کشور بومی شده است. در ارتباط با پسماندهای تر، امکان‌تبدیل به کمپوست را در کشور داریم.

وی افزود: با توجه به فرسایش خاک در کشور که حدود چهار میلیارد تن خاک در سال از دست می دهیم که وارد منابع آبی شده واز بین می رود، کمپوست را اگر تولید کنیم، می توانیم بخشی از ضرر و زیانی که در فرسایش خاک داریم را جبران کنیم.

وی تاکید کزد: اولویت این‌است که پسماندهای تر به کمپوست‌تبدیل شوند و در بخش کشاورزی استفاده شده تا وابستگی ها به کود شیمیایی نیز کاهش یابد.

همچنین این امکان‌را داریم که بخشی از پسماند ها که پایه هیدروکربنی و پلیمری دارند، به سوخت قابل استفاده و حلال هایی مختلفی تبدیل شوند.

نماینده اتحادیه بازیافت کشور گفت: در استان هرمزگان از راه اندازی مرکز مدیریت بازیافت، تمهیدات لازم دیده شده و مسئولان هم‌از اجرای آن حمایت دارند. خوشبختانه شاهد این موضوع هستیم که عزم جزمی در استان وجود دارد تا بسیاری از پسماندهای قابل بازیافت، در مدار تولید قرار بگیرند و علاوه براینکه جلوی آلودگی محیط زیست گرفته می شود، می تواند به تولید محصول برسد واین اتفاق در آینده نزدیک در استان هرمزگان محقق می شود و شرایط اشتغالزایی سه هزار نفر فراهم خواهد شد.

به گفته علیزاده، موضوعی که در کشور در این چند دهه داشتیم این بود که بسیاری از پسماندهای صنعتی در شرایط نامطلوبی قرار داشته و آمار پسماندهای صنعتی که از تریبون های رسمی کشور اعلام می شود ۳۲ میلیون‌تن پسماند صنعتی در کشور تولید شده که‌۸ میلیون تن از این پسماند خطرناک بوده که آمار رسمی است که سازمان‌محیط زیست اعلام کرده است.

وی اظهار داشت: در ابتدای برنامه جامع مدیریت‌پسماند می دیدیم که هیچگونه امکاناتی در کشور برای این‌بخش وجود نداشت و حتی یک‌زباله سوز استاندارد نداشتیم.لندفیل های صنعتی وجود نداشت و شرایط بازیافتی در کشور فراهم نبود. اما خوشبختانه‌بعد از گذشت حداقل ۱۵ سال بعد از اجرای طرح جامع ملی پسماند و ارتقای مدیریت پسماند صنعتی، خوشبختانه الان بسیاری از شرایط فراهم شده تا این پسماندها وارد دریا، رودخانه، زمین های کشاورزی، منابع طبیعی و حاشیه شهرها و…نشوند و بصورت غیراصولی سوزانده نشوند و شرایطش فراهم شده است که این‌پسماندهابصورت‌اصولی مدیریت شوند.

مدیرعامل شرکت سپنتامهام ایرانیان نیز هدف اصلی از برگزاری این‌همایش را فرهنگ سازی در حوزه مدیریت پسماندها و بخصوص پسماندهای صنعتی عنوان کرد.

احمد رضایی مدیر عامل شرکت سپنتا مهام ایرانیان ضمن تشکر از حمایت های اداره کل حفاظت محیط زیست، با اشاره به آغاز فعالیت شرکت سپنتامهام ایرانیان از ۵ سال قبل تاکنون در هرمزگان گفت: با توجه به استقبال استان و حمایت مسئولین، تلاش مان‌این‌است‌تا خدمات پسماندهای صنعتی در استان زیر نظر اداره کل محیط زیست به خوبی به انجام رسیده و تهدید های بهداشتی و سلامتی عمومی سالهای گذشته را به شکل جدی از طریق روش های استاندارد کاهش دهیم.

وی افزود: در برنامه های توسعه این بخش ترویج فرهنگ بازیافت و تقویت فعالیت های بازیافتی در اولویت اول خواهد بود.

وی از نقش موثر تشکل های غیر دولتی و سازمانهای مردم نهاد، خبرنگاران متعهد و دلسوز در رسانه های جمعی، تسهیل گران حوزه محیط زیست در بهبود وضعیت محیط زیست استان تقدیر و در خصوص تقویت و پشتیبانی از برنامه های فرهنگی سمن های فعال حوزه محیط زیست اعلام آمادگی کرد.