افتتاح و کلنگ زنی۱۶۰۰ طرح عمرانی، صنعتی و کشاورزی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان که در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار شد، با تاکید بر درک آرمان‌ها و اهداف مدنظر امام خمینی (ره) اظهار داشت: امام راحل در کنار ملت و با وجود همه مصائبی که در آن زمان وجود داشت، انقلاب اسلامی را برای منطقه و جهان و با هدف شکل گیری یک جامعه اسلامی برای بشریت شکل داد.

وی در ادامه با اشاره به توصیه امام راحل مبنی بر «خدمت بدون منت با رویکرد جهادی» گفت: همه دست اندرکاران بدانند در قافله خدمت، خدا شاهد است و به بن بست رسیدن، بی حال بودن و قصور معنا ندارد.

استاندار تهران در ادامه بیان کرد: مدیران با تلاش و استمرار در خدمت، کار را جلو ببرند و از هیچ عاملی نهراسند و بدانند انقلاب یک هدف و آرمان بزرگ در ابعاد جهانی در راستای تمدن سازی است و اگر امروز به جمهوریت می‌بالیم مدیون امام راحل هستیم که حکومت در تراز انقلاب اسلامی را بر پایه رأی و با نظارت مستقیم مردم به عنوان یک مدل بی بدیل در جهان بنیان گذاری کرد.

فخاری با اشاره به مسائل و مشکلات موجود در استان تهران افزود: با توجه به جمعیت ثابت و شناور استان تهران می‌توانیم بگوییم یک چهارم جمعیت ایران در تهران از امکانات استفاده می‌کنند و این جمعیت باید از تنش آبی مطلع شوند و برخی از رفتارهای غلط در حوزه آب را اصلاح کنند، اگر در این حوزه به مردم اطلاع رسانی دقیق نشود صرفه جویی شکل نخواهد گرفت.

وی در ادامه به ظرفیت‌های علمی استان تهران و حضور دانشمندان و بزرگان حوزه تبادلات علمی پژوهشی و دینی اشاره کرد و گفت: تهران، ایران در مقیاس کوچک است و باید آن را به عنوان یک الگو برای سایر استان‌های کشور دانست.

استاندار تهران با تاکید بر اهمیت حفظ آب بیان کرد: آب مایه حیات و نیاز تهران است و باید به این موضوع توجه داشته باشیم که دیگر انرژی‌ها قابل انتقال هستند اما آب دست نیافتنی است، لذا باید برای مسئله آب تهران با کمک مسئولان کشوری به یک برنامه ریزی بلندمدت برسیم.

فخاری با اشاره به برنامه‌های دهه مبارک فجر در استان تهران گفت: در دهه مبارک فجر سال جاری ۱۶۰۰ طرح عمرانی، صنعتی کشاورزی و غیره به بهره برداری و کلنگ زنی می‌رسد و شکوه دهه فجر امسال همزمان با اجرای «کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت» چند برابر می‌شود.