نهادهای متولی برای حل مشکلات جامعه رسانه ای تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عصر سه شنبه در دیدار اعضای هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان قم با اشاره به رسالت خطیر خبرنگاران و اهالی رسانه در جامعه بیان کرد: امروز شرایط برای فعالیت خبرنگاران به دلیل مشکلات اقتصادی که البته سایر اقشار نیز با آن درگیر هستند، سخت و دشوار است.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: نهادهای متولی خبرنگاران و حاکمیت، باید برای حل مشکلات جامعه رسانه‌ای تلاش کنند.

وی با تاکید بر موضوع آموزش در تشکل‌های صنفی افزود: ضرورت دارد خانه مطبوعات در جهت تقویت کار حرفه ای خبرنگاران و همچنین تربیت کادر جدید برای رسانه‌ها، برنامه‌های آموزشی را تقویت و دنبال کند و نهادهای مختلف فرهنگی نیز در این زمینه باید مشارکت داشته باشند.

امیرآبادی فراهانی بیان کرد: خبرنگاران و اهالی رسانه در قم باید نسبت به مشکلات مختلفی که در استان وجود دارد از مسوولان مطالبه گری کنند تا نتایج مطلوبی حاصل شود و شاهد توسعه و آبادانی روز افزون قم باشیم.

نماینده قم در خانه ملت تاکید کرد: رسانه‌ها در جهت تنویر افکار عمومی نقش بسزایی دارند و باید شرایط فعالیت برای اهالی رسانه در این راستا فراهم شود.

فخرالدین یوسف پور مدیر خانه مطبوعات استان قم نیز در این دیدار بیان کرد: انتخابات دوره جدید هیات مدیره خانه مطبوعات استان قم در ۲۸ آذرماه امسال با مشارکت ۸۵ درصدی اعضای خانه برگزار شد که این امر نشان از اهمیت جایگاه این تشکل صنفی در بین اهالی رسانه در قم است.

وی افزود: در دوره گذشته هیات مدیره خدمات خوبی به اعضا ارائه شد که از تلاش‌های اعضای هیأت مدیره دوره گذشته تشکر می‌کنیم.

یوسف پور عنوان کرد: گسترش برنامه‌های آموزشی از جمله رویکردهای اصلی دوره جدید هیات مدیره خانه مطبوعات استان قم خواهد بود و امید است این اقدام در راستای تقویت کمی و کیفی تولیدات رسانه‌ای در استان قم موثر باشد.

مهدی بخشی رییس هیات مدیره خانه مطبوعات استان قم نیز در این دیدار بیان کرد: در حال حاضر حدود ۵۵۰ رسانه دارای مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان قم مشغول به فعالیت هستند و با این تعداد رسانه، قم در جایگاه دوم کشوری قرار دارد.

وی گفت: ۲۸۵ نفر از خبرنگاران استان قم به عنوان عضو اصلی و افتخاری در خانه مطبوعات عضویت دارند و تلاش داریم تا خدمات صنفی مطلوبی به جامعه رسانه‌ای ارائه دهیم.

رییس خانه مطبوعات استان قم افزود: یکی از مشکلات اصلی ما در خانه مطبوعات، عدم درآمد پایدار و نبود ردیف بودجه مشخص برای اجرای برنامه‌های مختلف است و تلاش می‌شود راهکاری در این حوزه پیش بینی شود که در این راستا نیازمند حمایت‌های مسوولان استانی هستیم.