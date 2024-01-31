تهدید کووید برای افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که این تهدید به شدت بر اساس شدت سرکوب سیستم ایمنی و دلیل آن متفاوت است.

محققان دریافتند افرادی که به دلیل سرطان خون یا پیوند عضو دچار نقص ایمنی هستند، به احتمال زیاد در معرض یک دوره طولانی مدت کووید شدید هستند.

از سوی دیگر، بیماران مبتلا به نقص ایمنی خفیف- مانند افرادی که دارای یک بیماری خودایمنی هستند و داروهای ضد التهابی ضد تومور فاکتور نکروز (TNF) مصرف می‌کنند- معمولاً تجربیات کووید مشابه افراد با سیستم ایمنی طبیعی دارند.

در همین حال، بیماران مبتلا به نقص ایمنی ناشی از کمبود سطح سلول B در معرض خطر متوسط کووید شدید بودند. سلول‌های B با تولید آنتی بادی از افراد در برابر عفونت محافظت می‌کنند.

دکتر «جاناتان لی»، محقق بیماری‌های عفونی در بیمارستان زنان بوستون، گفت: «در حالی که حجم نمونه ما محدود است، اما نتایج اطمینان خاطر می‌دهد که اکثر بیماران مبتلا به سرکوب سیستم ایمنی خفیف / متوسط قادر خواهند بود ویروس را در مرحله حاد عفونت پاک کنند.»

برای این مطالعه، لی و همکارانش گروهی متشکل از ۵۶ بیمار دچار نقص ایمنی را مورد مطالعه قرار دادند و آنها را با یکدیگر و همچنین بیمارانی که هیچ گونه نقص ایمنی نداشتند، مقایسه کردند.

محققان همچنین دریافتند که بیماران مبتلا به نقص ایمنی شدید در معرض خطر بیشتر ایجاد مقاومت در برابر آنتی بادی‌های مونوکلونال مبارزه کننده با کووید هستند.

لی در بیانیه خبری بیمارستان گفت: «ارائه دهندگان و بیماران باید توجه داشته باشند که علائم طولانی مدت ممکن است به معنای بیماری مداوم کووید ۱۹ باشد که نیاز به آزمایش اضافی و درمان احتمالی دارد.»