به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد ضمن تقدیر از تلاشهای دادستان یزد در راستای نقش آفرینی و روانسازی امور در حوزه آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: با وجود آسیبهای اجتماعی خوشبختانه شاهد اتفاقات مثبتی همچون مراسم اعتکاف دانشآموزی در استان بودهایم.
وی با تاکید بر لزوم برجسته کردن مراسم اعتکاف دانش آموزی در استان بیان کرد: برگزاری این جریان عظیم و خودجوش معنوی و خیزش دهه هشتادیها از محلات مختلف شهر از جمله اقدامات مثبت در بدنه آموزش و پرورش بوده است.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب به دانش آموزان در راستای اهمیت مسئله «تحصیل، تهذیب، ورزش» تصریح کرد: بر این اساس، تمامی برنامهریزیها باید حول این سه محور مهم و اساسی انجام شود.
وی با تاکید بر ضرورت تشکیل «دبیرخانه مشترک پیشگیری از آسیبهای اجتماعی» با حضور نماینده دادستان و آموزش و پرورش گفت: در این راستا طرحی الگویی همراه با نظام محتوایی و ارزیابی مبتنی بر افزایش آگاهی و مهارت حول سه آسیب پرتکرار تدوین و پس از بررسی نتایج، به کل مدارس استان تعمیم داده شود.
فاطمی با اشاره به لزوم راه اندازی «مرکز اورژانس اجتماعی دانش آموزی» در استان عنوان کرد: این مرکز ویژه دانش آموزان و به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مربوط به آنها ایجاد شود تا والدین و دانش آموزان در تماس با این مرکز مشکلات خود را مطرح کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، اقدامات کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد در راستای رفع دغدغههای مربوط به حوزه جوانان و نوجوانان را قابل تقدیر دانست و افزود: اعضای شورای شهر یزد ضمن تصویب این طرح الگویی، برنامههای مختلف خود را در این قالب اجرایی کند.
استاندار یزد با بیان اینکه مباحث مربوط به آسیبهای اجتماعی باید در آموزشهای ضمن خدمت معلمین وجود داشته باشد، عنوان کرد: بدون شک آگاهی معلمان در این حوزه باعث کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد شد.
