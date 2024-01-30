پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا چند روز آینده پرداخت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور شامگاه سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازنشستگان و بهویژه افرادی که در سال ۱۴۰۱ بازنشسته شدهاند، اظهار داشت: پاداش پایان خدمت بازنشستگان که باید بهصورت متمرکز از طریق سازمان برنامهوبودجه تخصیص پیدا میکرد، ۳۳ هزار میلیارد تومان بود که بخش بزرگی از آن یعنی ۲۴ هزار میلیارد تومان برای حدود ۷۵ هزار بازنشسته و ۳۰ هزار ایثارگر را قبلاً تخصیص دادیم.
وی عنوان کرد: روز گذشته نیز باقیمانده این عدد تخصیص پیدا کرد و طی چند روز آینده بهحساب این عزیزان واریز خواهد شد.
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