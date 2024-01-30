عزم فرانسه و آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی مشترک در آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فرانسه و آمریکا ممکن است پایگاه‌های نظامی مشترکی در آفریقا ایجاد کنند.

براساس گزارشی که روزنامه لوموند فرانسه منتشر کرده است، ایالات متحده در حال بررسی امکان استقرار مجدد ارتش خود در برخی کشورهای آفریقایی است و در چارچوب این طرح‌ها، پایگاه‌های نظامی مشترک بین فرانسه و ایالات متحده در دستور کار قرار گرفته است.

به جزییات بیشتری از این خبر اشاره نشده، اما از زمان وقوع کودتا در برخی کشورهای غرب آفریقا، موقعیت فرانسه و آمریکا در این کشورها تضعیف شده است.

خبرگزاری رویترز هم روز یکشنبه گزارش داد که بورکینافاسو، نیجر و مالی که پیشتر با کودتای نظامی و عزل دولت‌های حامی غرب روبرو بوده‌اند، از مجمع اقتصادی کشورهای غرب آفریقا «اکواس» (ECOWAS) خارج شدند. بر اساس اعلام آژانس فرانس پرس، دولت‌های نظامی بورکینافاسو، مالی و نیجر روز یکشنبه خروج فوری خود از بلوک غرب آفریقا را رسانه‌ای کردند.

سران ۳ کشور ساحل بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کردند که خروج «بدون فوت وقت» از مجمع اقتصادی کشورهای غرب آفریقا یک «تصمیم مستقل» به شمار می‌آید. این خبرگزاری از دلیل اتخاذ این تصمیم از سوی کشورهای مذکور اطلاعاتی را رسانه‌ای نکرده است.

ماه گذشته نیز، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که سفارت این کشور در نیجر تا اطلاع ثانوی بسته است. در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه فرانسه در این ارتباط آمده است: فرانسه از پاریس به فعالیت‌های مرتبط خود ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای در این ارتباط گفت: ۵ ماه است که سفارت ما به شدت با مشکل مواجه بوده و انجام ماموریت‌هایش را غیرممکن کرده است.

این در حالیست که در پی ضرب العجل شورای نظامی حاکم بر نیجر، دوم دی ماه سال جاری آخرین گروه نظامیان ارتش فرانسه خاک نیجر را ترک کردند.

شورای نظامی حاکم بر نیجر اواسط آذرماه نیز هم‌زمان با آغاز گفت‌وگوها برای همکاری نظامی با روسیه اعلام کرد دو توافق نظام و امنیتی مهم این کشور با اتحادیه اروپا را لغو می‌کند. به نوشته فرانس ۲۴، پیش از سرنگونی «محمد بازوم» رییس‌جمهور پیشین نیجر، این کشور آخرین متحد اروپا در منطقه ساحل آفریقا بود. اما با وقوع کودتا به نظر می‌رسد اروپا آخرین نقطه حضور خود را در این منطقه از دست داده است و اکنون شورای نظامی نیجر به سمت روسیه متمایل شده است.

در یادداشتی که وزارت خارجه نیجر منتشر کرده آمده که دولت تصمیم گرفته «امتیازات و مصونیت‌های اعطا شده» را تحت عنوان مأموریت مشارکت نظامی اتحادیه اروپا در نیجر که در فوریه آغاز شد، لغو کند و در نتیجه «هیچ تعهد قانونی» در رابطه با این مشارکت ندارد. همچنین مأموریت ظرفیت‌سازی غیرنظامی اتحادیه اروپا را که در سال ۲۰۱۲ برای تقویت بخش امنیت داخلی نیجر تأسیس شده بود، رد و عملاً تأییدیه این اتحادیه را برای این مأموریت‌ها لغو کرد.

پس از کودتای نظامی در ماه جولای و سرنگونی دولت غرب‌گرا در نیجر، اکثر متحدان خارجی اقتصادی و امنیتی نیجر این کشور را تحریم کرده اند، از جمله فرانسه که ۱۵۰۰ نیروی نظامی در نیجر داشت. شورای نظامی در نیجر از همه نیروهای خارجی از جمله نظامیان فرانسه خواسته این کشور را ترک کنند.

نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر چهارشنبه ۴ مرداد ۲۶ ژوییه سال گذشته محمد بازوم رییس جمهور این کشور را در داخل کاخ ریاست جمهوری در بازداشت قرار دادند و سپس او را از مقامش برکنار کردند.

کودتاچیان نیجر روز جمعه ۶ مرداد ۲۸ ژوییه، ژنرال عبدالرحمن چیانی را به عنوان رییس شورای انتقالی این کشور منصوب کردند.

نیجر با ۱.۳ میلیون کیلومترمربع مساحت، پهناورترین کشور در منطقه غرب آفریقاست و اکثریت جمعیت ۲۴ میلیون نفری آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. نیجر هر چند یکی از فقیرترین کشورهای جهان است اما از بزرگ‌ترین ذخایر اورانیوم نیز برخوردار است. این کشور تا سال ۱۹۶۰ مستعمره فرانسه بود و در این سال استقلال خود را از این کشور اعلام کرد.