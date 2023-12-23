آخرین نظامیان فرانسوی از نیجر خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، در پی ضرب‌الاجل شورای نظامی حاکم بر نیجر، آخرین گروه نظامیان ارتش فرانسه دیروز جمعه خاک نیجر را ترک کردند.

همچنین در پی تشدید تنش‌ها بین نیجر و فرانسه، سفارت فرانسه در نیجر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به علت اعمال محدودیت‌های دولت نظامی نیجر قادر به انجام وظایف عادی خود نیست و تا مدتی نامعلوم این سفارت بسته می‌شود.

سفیر پیشین فرانسه نیز اعلام کرد کارکنان محلی سفارت اخراج شده‌اند.

شورای نظامی حاکم بر نیجر اواسط آذرماه نیز هم‌زمان با آغاز گفت‌وگوها برای همکاری نظامی با روسیه اعلام کرد دو توافق نظام و امنیتی مهم این کشور با اتحادیه اروپا را لغو می‌کند. به نوشته فرانس ۲۴، پیش از سرنگونی «محمد بازوم» رییس‌جمهور پیشین نیجر، این کشور آخرین متحد اروپا در منطقه ساحل آفریقا بود. اما با وقوع کودتا به نظر می‌رسد اروپا آخرین نقطه حضور خود را در این منطقه از دست داده است و اکنون شورای نظامی نیجر به سمت روسیه متمایل شده است.

در یادداشتی که وزارت خارجه نیجر منتشر کرده آمده که دولت تصمیم گرفته «امتیازات و مصونیت‌های اعطا شده» را تحت عنوان مأموریت مشارکت نظامی اتحادیه اروپا در نیجر که در فوریه آغاز شد، لغو کند و در نتیجه «هیچ تعهد قانونی» در رابطه با این مشارکت ندارد. همچنین مأموریت ظرفیت‌سازی غیرنظامی اتحادیه اروپا را که در سال ۲۰۱۲ برای تقویت بخش امنیت داخلی نیجر تأسیس شده بود، رد و عملاً تأییدیه این اتحادیه را برای این مأموریت‌ها لغو کرد.

پس از کودتای نظامی در ماه جولای و سرنگونی دولت غرب‌گرا در نیجر، اکثر متحدان خارجی اقتصادی و امنیتی نیجر این کشور را تحریم کرده اند، از جمله فرانسه که ۱۵۰۰ نیروی نظامی در نیجر داشت. شورای نظامی در نیجر از همه نیروهای خارجی از جمله نظامیان فرانسه خواسته این کشور را ترک کنند.

نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر چهارشنبه ۴ مرداد ۲۶ ژوئیه محمد بازوم رئیس جمهور این کشور را در داخل کاخ ریاست جمهوری در بازداشت قرار دادند و سپس او را از مقامش برکنار کردند.

کودتاچیان نیجر روز جمعه ۶ مرداد ۲۸ ژوئیه، ژنرال عبدالرحمن چیانی را به عنوان رئیس شورای انتقالی این کشور منصوب کردند.

نیجر با ۱.۳ میلیون کیلومترمربع مساحت، پهناورترین کشور در منطقه غرب آفریقاست و اکثریت جمعیت ۲۴ میلیون نفری آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. نیجر هر چند یکی از فقیرترین کشورهای جهان است اما از بزرگ‌ترین ذخایر اورانیوم نیز برخوردار است. این کشور تا سال ۱۹۶۰ مستعمره فرانسه بود و در این سال استقلال خود را از این کشور اعلام کرد.