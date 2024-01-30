به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نماینده رییس جمهور روسیه در سازمان همکاری‌های شانگهای در سخنانی اعلام کرد که خود را برای چالش‌های جدید امنیتی آماده می‌کنیم.

«بختیار خاکیموف»، نماینده ویژه «ولادیمیر پوتین»، رییس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری‌های شانگهای در سخنانی گفت که تهدیدات امنیتی در جهان در حال افزایش است، از آنجا که این تهدیدات حادتر و پیچیده‌تر می‌شوند، سازمان همکاری‌های شانگهای کار خود را برای پاسخ به این چالش‌های جدید تنظیم می‌کند.

پیش از این نیز، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز «نگرانی شدید» از افزایش تنش‌ها در غزه، خواستار آتش‌بس شده بودند.

سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی و اوراسیایی است که در قالب یک ائتلاف سیاسی، اقتصادی و نظامی در شهر شانگهای چین در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ توسط ۶ کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه گذاری شد.

پس از آن، هند و پاکستان نیز در ۹ ژوئن ۲۰۱۷ در نشست آستانه به عنوان اعضای کامل به این سازمان پیوستند.

در بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ۲۵ شهریور ماه سال گذشته، عضویت رسمی ایران در این سازمان اعلام شد. در ابتدای این نشست، به صورت رسمی، عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای توسط رییس جمهور ازبکستان اعلام شد که با تشویق حاضران همراه گردید. رییس‌جمهور ایران نیز در جریان این سفر با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفتگو کرد.

اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هر ساله با محوریت موضوع راهبرد همکاری‌های چندجانبه و حوزه‌های اولویت‌دار توسعه، رسیدگی به موضوعات مهم و تقویت همکاری‌های اقتصادی و سیاسی اعضا برگزار می‌شود.