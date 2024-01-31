انبار مهمات و موشکهای ارتش اوکراین در «خرسون» منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در محور خرسون با حمله‌های موشکی دقیق محل انبار موشک‌ها و مهمات نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کردند.

در این بیانیه آمده است که در این حمله‌های موشکی همچنین بیش از ۳۰ نظامی اوکراینی و ۵ خودروی زرهی آنها نیز کشته و منهدم شدند.

وزارت دفاع روسیه دیروز سه‌شنبه نیز اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی ارتش این کشور در یک روز در مناطق مختلف ۸۶ پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را رهگیری و منهدم کردند. افزون بر این طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، ۱۲ موشک هیمارس ارتش اوکراین نیز با شلیک پدافند هوایی روسیه سرنگون شدند.

همچنین سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، در روز سه‌شنبه ۲۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق کریمه (۱۱ پهپاد)، بلگورود (۵ پهپاد)، بریانسک (۳ پهپاد)، کالوگا (۱ پهپاد) و تولا (۱ پهپاد) رهگیری و منهدم کردند.

هم‌زمان «الکسی بوگوماز» فرماندار منطقه بریانسک روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور امروز سه‌شنبه یک پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را در آسمان این کشور رهگیری و منهدم کرد.

بوگوماز با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: نیروهای پدافند هوایی روسیه توانستند تلاش دیگری از سوی رژیم کی یف را خنثی کنند و یک پهپاد از نوع هواپیما بر فراز قلمرو منطقه تروبچفسکی (استان بریانسک) منهدم شد و تلفات یا خسارتی در پی نداشت.

نیروی هوایی اوکراین نیز روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش روسیه بار دیگر با حمله‌های موشکی و پهپادی زیرساخت‌های اساسی اوکراین را در مناطق مختلف هدف قرار داد. طبق بیانیه‌ای که نیروی دریایی اوکراین در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که در این حمله‌های هیچ کسی زخمی یا کشته نشده است.

در ماه‌های اخیر ارتش اوکراین و روسیه حمله‌های هوایی را علیه قلمرو یکدیگر افزایش داده‌اند و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و نظامی را هدف قرار می‌دهند.