غربالگری ۹۵ درصدی جامعه هدف رودسر در پویش ملی دیابت و فشارخون

محمد زمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام پویش ملی سلامت غربالگری فشار خون بالا و دیابت اظهار کرد: در این پویش بیش از ۱۲۴۱۹۸ نفر از جمعیت شهرستان حضور داشتند که ۹۵/۷ درصد غربالگری شدند.

وی با بیان اینکه رودسر رتبه سوم استان را در غربالگری افراد بالای ۱۸ سال را کسب کرد، افزود: میزان شیوع فشار خون شهرستان ۱۶/۴۲ درصد و دیابت نیز ۷/۶۳ درصد گزارش شده است.

زمانی ادامه داد: در پایان این پویش از مجموع ۱۷۸۳۸ نفر بیمار فشارخون شناسایی شده ۳۲۵۴ نفر مبتلا به فشار خون و نیز از بین ۸۲۹۲ نفر بیمار شناسایی شده دیابتی ۱۵۰۴ نفر جدید می‌باشد.

وی از پزشکان و مراقبین سلامت نسبت به مراقبت ۱۰۰ درصدی این بیماران شناسایی شده تاکید کرد و گفت: دیابت و فشارخون زمینه ساز ابتلاء به بیماری‌های قلبی، سکته‌های مغزی و نارسایی پیشرفته کلیه است.

زمانی با بیان اینکه پیشگیری از دیابت و فشار خون می‌تواند تا حدی زیادی از بروز این بیماری‌ها جلوگیری کند، اضافه کرد: پویش ملی غربالگری فشار خون و دیابت با هدف ارتقای سطح سلامت افراد و جلوگیری از مرگ و میرهای زودرس در سراسر شهرستان به اجرا در آمد.