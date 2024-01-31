یک لیوان شیر ۱۳ ماده مغذی برای کودکان دارد/ توصیه به والدین

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسماعیل زاده گفت: شیر سرشار از کلسیم است که برای استحکام دندان‌ها و استخوان‌ها لازم است.

وی افزود: شیر تازه به دلیل داشتن ترکیبات غذایی منحصر به فرد، بخشی جدایی ناپذیر از برنامه غذایی مدارس دولتی در کشورهای مختلف است؛ یک لیوان شیر ۱۳ ماده مغذی ضروری را برای رشد و یادگیری کودکان به ارمغان می‌آورد و آن را جز مهمی از رژیم غذایی کلی آنها می‌کند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه یک لیوان شیر می‌تواند کلسیم و فسفر لازم برای رشد مناسب و استحکام استخوان‌ها در گروه‌های سنی کودکان و بزرگسالان را تأمین کند، خاطرنشان کرد: مطالعات نشان داده که مصرف شیر با قد کودکان و رشد جسمانی نوجوانان رابطه مثبت دارد، همچنین مصرف شیر به ویژه در دانش آموزان دختر باعث افزایش تراکم استخوان می‌شود.

وی گفت: نوجوانی نیز دوره رشد فکری و عاطفی همراه با رشد جسمانی است و تغذیه نقش مهمی در یادگیری دانش آموزان دارد، مطالعات نشان داده که مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی، با بهبود عملکرد تحصیلی در نوجوانان ارتباط دارد.

اسماعیل زاده تاکید کرد: والدین حتماً یکی از میان وعده‌های مدارس فرزندانشان را به یک پاکت شیر اختصاص دهند تا علاوه بر بهبود یادگیری در مدرسه، سلامت آنها نیز تأمین شود.