افتتاح و کلنگ زنی ۱۳ پروژه بنیاد علوی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم صلاحی صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بنیاد علوی یکی از بال‌های محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان است که در دهه فجر پروژه‌هایی را افتتاح و یا عملیات اجرایی آن را آغاز خواهد کرد.

نماینده بنیاد علوی در خراسان جنوبی بیان کرد: با عنایت استانداری خراسان جنوبی ۱۴۷ میلیارد تومان سهمیه تسهیلات بند ب جز ۳ تبصره ۱۸ را گرفتیم تا در حوزه اشتغال‌زایی چه ایجاد و یا تثبیت شغل استفاده شود.

صلاحی گفت: از این میزان در دهه فجر ۱۵ میلیارد تومان برای ۱۰۰ نفر معرفی به بانک خواهند شد و امیدواریم بانک‌ها در اسرع وقت پرداخت را داشته باشند.

وی اظهار کرد: اولویت ما برای پرداخت پروژه‌ها، پروژه‌های تولیدی، انرژی‌های تجدید پذیر و تکمیل زنجیره زرشک و… است.

نماینده بنیاد علوی در خراسان جنوبی بیان کرد: در مجموع در دهه فجر بنیاد علوی ۱۳ پروژه با اعتبار ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن را آغاز خواهد کرد.

صلاحی گفت: بنیاد علوی از سال ۱۳۹۹ میزان ۱۶۰ میلیارد تومان در حوزه‌های زیرساختی، عمرانی، اشتغال‌زایی، معیشتی و … شهرستان درمیان هزینه کرده و مأموریت‌های ما در این شهرستان به پایان رسیده است.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال نیز بنیاد علوی در شهرستان خوسف ۲۳ میلیارد تومان در بخش‌های عمرانی، زیرساختی و… هزینه کرده است و برنامه‌های ما همچنان در این شهرستان ادامه دارد.