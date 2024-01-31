افتتاح و کلنگ زنی ۱۳ پروژه بنیاد علوی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم صلاحی صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بنیاد علوی یکی از بالهای محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان است که در دهه فجر پروژههایی را افتتاح و یا عملیات اجرایی آن را آغاز خواهد کرد.
نماینده بنیاد علوی در خراسان جنوبی بیان کرد: با عنایت استانداری خراسان جنوبی ۱۴۷ میلیارد تومان سهمیه تسهیلات بند ب جز ۳ تبصره ۱۸ را گرفتیم تا در حوزه اشتغالزایی چه ایجاد و یا تثبیت شغل استفاده شود.
صلاحی گفت: از این میزان در دهه فجر ۱۵ میلیارد تومان برای ۱۰۰ نفر معرفی به بانک خواهند شد و امیدواریم بانکها در اسرع وقت پرداخت را داشته باشند.
وی اظهار کرد: اولویت ما برای پرداخت پروژهها، پروژههای تولیدی، انرژیهای تجدید پذیر و تکمیل زنجیره زرشک و… است.
نماینده بنیاد علوی در خراسان جنوبی بیان کرد: در مجموع در دهه فجر بنیاد علوی ۱۳ پروژه با اعتبار ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن را آغاز خواهد کرد.
صلاحی گفت: بنیاد علوی از سال ۱۳۹۹ میزان ۱۶۰ میلیارد تومان در حوزههای زیرساختی، عمرانی، اشتغالزایی، معیشتی و … شهرستان درمیان هزینه کرده و مأموریتهای ما در این شهرستان به پایان رسیده است.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال نیز بنیاد علوی در شهرستان خوسف ۲۳ میلیارد تومان در بخشهای عمرانی، زیرساختی و… هزینه کرده است و برنامههای ما همچنان در این شهرستان ادامه دارد.
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