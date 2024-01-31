  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۴۴

معاون وزیر امور خارجه روسیه:

وزرای خارجه بریکس در ماه ژوئن دیدار خواهند کرد

وزرای خارجه بریکس در ماه ژوئن دیدار خواهند کرد

معاون وزیر امور خارجه روسیه از دیدار وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در ماه ژوئن آینده در شهر نیژنی نووگورود روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسپوتنیک سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس ژوئن آینده در شهر نیژنی نووگورود روسیه دیدار خواهند کرد.

ریابکوف در نشست هماهنگ کنندگان کشورهای بریکس و دستیاران آنها افزود: نشست وزرای خارجه کشورهای این گروه در ژوئن ۲۰۲۴ در شهر نیژنی نووگورود برگزار می‌شود.

ریابکوف خاطرنشان کرد که در چارچوب ریاست فدراسیون روسیه بر گروه بریکس در سال ۲۰۲۴، قرار است بیش از ۲۰۰ رویداد در ده‌ها شهر روسیه برگزار شود.

به گفته وی، توسعه روابط اقتصادی در چارچوب بریکس، از جمله محدود کردن پیامدهای منفی اقتصاد دلار، در دوران ریاست فدراسیون روسیه بر این گروه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی گفت: بر اساس تصمیم سران بریکس در ژوهانسبورگ، در جلسات آتی راه‌هایی برای افزایش استفاده از پول‌های ملی، ارزهای محلی و ابزارهای پرداخت در معاملات بررسی خواهد شد تا اثرات جانبی منفی اقتصاد جهانی تحت سلطه دلار را محدود کنیم و چگونگی تقویت نقش جهان در حال توسعه را بررسی کنیم.

ریاباکوف تاکید کرد که گسترش عضویت در این گروه به نفع همه کشورهای عضو آن خواهد بود و به ایجاد یک سیستم جهانی چندقطبی عادلانه‌تر کمک خواهد کرد.

ریاباکوف در ادامه افزود: در ژانویه ۲۰۲۴ پنج کشور جدید مصر، اتیوپی، ایران، امارات و عربستان سعودی به عضویت دائم بریکس درآمدند و ما معتقدیم که همه کشورهای از این گام مهم و ترکیب گسترده منتفع خواهند شد و این موضوع به ایجاد نظم جهانی چندقطبی جدید، برابرتر و عادلانه کمک خواهد کرد،

کد مطلب 6009729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      انشاالله به امید کنار رفتن حذف کمرنگ شدن دلار کثیف آمریکا اصلا چرا باید دلار کثیف چنین جنایتکارانی بین کشورهای آسیایی و منطقه ای استفاده بشه مخصوصا در کشور اسلامی این همه پول در کشورهای مختلف و آن هم پول ملی چرا دلار که شده ابزار اهرم برای آمریکا بر علیه کشورها

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها